الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

الاتحاد الأفريقي يحقق في تعذيب سودانيين بليبيا

مفوضية الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي تفتح تحقيقا في مقاطع فيديو متداولة بشأن تعذيب سودانيين في ليبيا.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(4)]

تعذيب ورق

الخرطوم - أعلن الاتحاد الأفريقي فتح تحقيق بشأن تداول مقاطع مصورة حديثة لحالات تعذيب سودانيين في ليبيا.

وقالت مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، إن “الفيديوهات المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهم في ليبيا هي حديثة، وتم فتح تحقيق بشأنها”، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نشطاء سياسيين مطالبتهم حكومة الخرطوم بالتدخل لحماية مواطنيها عقب انتشار فيديوهات لسودانيين يتعرضون للضرب والتنكيل في مناطق متفرقة في ليبيا.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف اليومين الماضيين فيديوهات لتعذيب سودانيين في ليبيا دون تفاصيل عن أطراف الواقعة أو سبب ذلك التعذيب.

وأشارت الفاضل إلى أن زيارتها السابقة إلى ليبيا بعد انتشار فيديوهات بشأن بيع الأفارقة في ليبيا تكلّلت بإعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بينهم 129 سودانيا.

وفي نوفمبر الماضي زارت الفاضل ليبيا للتحقق من تعرض المهاجرين الأفارقة للرق، والتقت رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج.

وفي سبتمبر العام الماضي، وصل الخرطوم 168 شابا سودانيا أبعدتهم السلطات الليبية بذريعة “الهجرة غير الشرعية ومخالفة قوانين الإقامة في ليبيا”.

وغالبا يحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل العام الماضي، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من أفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

ولتحجيم الاتجار بالبشر، صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عاما.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

:: اقرأ أيضاً

روسيا تدفع الأكراد إلى طلب حماية دمشق في عفرين

قيادات النهضة تضغط للخروج من حكومة الشاهد

ابن 'السيد' محافظ النجف الأشرف ضابط مخابرات ومهرب مخدرات

الإخوان يراهنون على عنان للعودة إلى المشهد السياسي في مصر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن ينهي جلسة بخصوص عفرين دون إدانة

2018-01-23

إغلاق محطة سكك حديدية في لندن بعد تسرب غازي

2018-01-23

مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا

2018-01-23

‏لندن تستضيف اجتماع ' الرباعية' بشأن اليمن مع اختيار مبعوث جديد

2018-01-23

دعوات فلسطينية للتظاهر تزامنا مع إنهاء جولة بنس في الشرق الأوسط

2018-01-23

تعليمات إماراتية للجيش بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

2018-01-23

الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية جديدة في صعدة

2018-01-23

ملك المغرب يرفض بيع العتاد العسكري المتهالك داخل البلاد

2018-01-23

الجيش المصري يستدعي المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه

2018-01-23

الكونغرس الأميركي يصوّت على موازنة مؤقتة

2018-01-23

:: اختيارات المحرر

#ادعموا_أم_نايف.. قضية رأي عام في السعودية

غرف الأخبار لا تزال تواجه فجوة تكنولوجية عميقة

سترات رملية لردع التلاميذ في مدارس ألمانيا

مصريون في السفارة الأميركية جربوا كل شيء ليهربوا

يابانيون يستدعون الشرطة على فاتورة مطعم

أنابيل واليس أمام عدسات المصورين قبل عرض كريستيان ديور

طالبة مصرية تغير نظرة المناهج التعليمية للمعاقين

هل يتحول #غصن_الزيتون إلى غصن زقوم

سيتي يترصد نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا