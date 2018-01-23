الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

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الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

الزمالك يحسم صفقة حمدي النقاز

الظهير الأيمن للنجم الساحلي حمدي النقاز يبدي استعداده للقدوم إلى القاهرة واستكمال تعاقده مع الزمالك، بناء على الاتفاق المسبق مع النادي الأبيض.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(22)]

حمدي النقاز ينهي جميع أوراقه للانضمام إلى الزمالك

القاهرة- وصل نبيل أبوزيد، وكيل النجم حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي النجم الساحلي إلى تونس، لإنهاء صفقة ضم اللاعب للزمالك، كمندوب عن الأبيض. وتوجه أبوزيد إلى تونس لإتمام العقد الثلاثي مع النجم الساحلي، والحصول على توقيع اللاعب والعودة به الثلاثاء إلى القاهرة.

وسافر نبيل أبوزيد إلى تونس الأسبوع الماضي ولكنه عاد إلى القاهرة، دون الحصول على توقيع اللاعب، الذي سافر وقتها إلى فرنسا، من أجل البحث عن عرض آخر. ومن المنتظر أن يتوصل أبوزيد ومعه اللاعب، لإنهاء جميع أوراقه، للانتظام في مران الزمالك عقب مباراة المصري، الأربعاء.

وأبدى التونسي حمدي النقاز، استعداده للقدوم إلى القاهرة واستكمال تعاقده مع الزمالك، بناء على الاتفاق المسبق مع النادي الأبيض. وكشف اللاعب من خلال وكيله نبيل أبوزيد، أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية، ولم يهاجم مجلس الزمالك.

وكان اللاعب قد اتفق مع الزمالك، ثم سافر إلى تونس لحضور العقد الثلاثي، قبل أن يتراجع ويرفض التوقيع للأبيض. وأكد وكيل اللاعب، أنه ينتظر رأي مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني، في مسألة حسم الصفقة، بعدما أبدى النقاز استعداده للعودة واستكمال التعاقد.

وفي سياق متصل تحدث أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك عن إمكانية إعارة الغاني أشيمبونغ لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وقال حافظ في تصريحات صحافية “إمكانية إعارة أشيمبونغ في يناير الجاري كبيرة، ولا يزال إيهاب جلال المدير الفني يبحث الأمر، فالفريق يضم أربعة أجانب، والنادي يفاوض حمدي النقاز”.

يذكر أن الزمالك المصري يضم في صفوفه الكونغولي كاسونغو إضافة إلى الغانيين أشيمبونغ ونانا بوكو والنيجيري معروف يوسف إلى جانب الإيفواري رزاق سيسيه الذي تمت إعارته للاتحاد السكندري. وأضاف “أشيمبونغ يمتلك العديد من العروض، وهناك بعض الأندية التي ترغب فعليا في التعاقد معه خلال يناير الجاري، وسوف نحسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة”.

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