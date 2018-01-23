الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

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الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

متفرقات رياضية: فيدرر يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا

فريق إنديانا بيسرز يفجر مفاجأة وتغلب على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 97-86 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(22)]

تأهل للمرة الرابعة عشرة في مسيرته

تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الرابعة عشرة في مسيرته بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش.

وتعود بداية مواجهات فيدرر وبرديتش إلى 2004 ويتفوق فيها السويسري بشكل واضح بـ19 فوزا في 25 مباراة. كما أنها المرة 52 التي يبلغ فيها فيدرر (36 عاما) ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام في مسيرته التي تتضمن 19 لقبا كبيرا منها خمسة في بطولة أستراليا بالذات.

فجر فريق إنديانا بيسرز مفاجأة وتغلب على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 97-86 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويدين بيسرز بفضل كبير في الفوز للاعبه فيكتور أولاديبو الذي سجل للفريق 19 نقطة، كما أضاف زميله دارين كوليسون 15 نقطة، ليستعيد الفريق توازنه بعد هزيمتين متتاليتين.

ورفع بيسرز عدد انتصاراته هذا الموسم حتى الآن إلى 25 مقابل 22 هزيمة بينما كانت الهزيمة هي الـ18 لسبيرز مقابل 30 انتصارا. وكانت آخر هزيمة لسبيرز على ملعبه في العاشر من نوفمبر الماضي ومني بها أمام ميلواكي بكس.

وصلت بعثة فريق كرة القدم بأهلي طرابلس إلى العاصمة التونسية للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا لانطلاق إياب الدوري الليبي الممتاز، ومسابقة كأس ليبيا. وسيخوض فريق أهلي طرابلس عددا من المباريات الودية مع فرق تونسية خلال المعسكر.

وتم تأجيل مباراة الفريق الأولى في إياب الممتاز، والتي تجمعه بفريق المحلة بسبب تواجد عدد من لاعبي الفريق بالمنتخب الليبي للمحليين، المشارك ببطولة الشان. ويتصدر أهلي طرابلس فرق المجموعة الرابعة في الدوري الليبي الممتاز برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

◄ تغلب المنتخب المصري، الأحد، على نظيره الأنغولي بنتيجة 25ـ20، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقامة بالغابون. وبذلك يتصدر المنتخب المصري الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الأنغولي.

فيما احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، وأخيرا نيجيريا بلا رصيد من النقاط. ووفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة، فإن الفريق الفائز في أي مباراة يحصل على نقطتين بينما لا يحصل الخاسر الفريق المنهزم على أي نقطة.

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