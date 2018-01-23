أبرز تغريدات العرب: وأنت تمارس معتقدك لا تحل دمي

fahddeepaji1@
لن ينتخب أي عراقي #نوري_المالكي الذي دمر #العراق وأحضر له الويلات، سواء كان #شيعيا أو #سنياً أو #كرديا أو... إلا من كان خائنا لوطنه وعروبته وعميل #لإيران.
imankais1@
imankais1@
لم نستطع أن ننأى بالإعلام والرياضة والفن عن #الأزمة_الخليجية.. فلننأ بثقافتنا وتاريخنا عنها.. فقد يجمعان يوماً ما فرقته السياسة.
thumar@
thumar@
هل يسرق الوافد وظيفة المواطن السعودي؟. بالطبع لا. فالراتب الزهيد الذي يحصل عليه، وظروف المعيشة السيئة، وقهر نظام الكفيل عناصر لن يقبل بها أي أحد.
Lina_Chaldean@
Lina_Chaldean@
الانتقاد ورفض الفكرة، يجب أن يواجههما بالفكر ايضاً، بمعنى أن يكون نقدك للفكرة نفسها أو الطرح أي ألا تتعدى للشخصنة.
lawyersaud@
lawyersaud@
لكن كم مرة في حياتك تعتقد أنك ستقابل شخصاً يلحظ ابسط التغيرات في ملامح وجهك او نبرة صوتك، ويشعر بما في داخله من حزن دون أن تحتاج إلى التحدث.
hailahabdulah20@
hailahabdulah20@
#غبار_الرياض لمن يقول الغبار عقوبة.. تريد الأجر وزع كمامات واترك الكذب..بس!
kemedis_khan@
kemedis_khan@
حتى لو أسقطت الولاية نظاماً فسيبقى الاب يستطيع رفع قضية عقوق على بناته بمجرد سياقتهن للسيارة أو السكن لوحدهن أو أي تصرف يفشله أمام قبيلته! نحتاج غربلة شاملة.
Ghada75@
Ghada75@
أرجوك وأنت تمارس معتقدك ألا تحل دمي، لا تذبحني بدم بارد ثم تصلي. وأنت الآخر لا تشاهد ذبحي بصمت ثم تدعي أنها أخطاء تطبيق.
CaptHorus@
CaptHorus@
يبدأ غسيل مخ الطفل المصري وتوحيده مع المحتل العثماني والمملوكي والعباسي والأموي في المرحلة الابتدائية عندما يتم غرس فكرة ان المحتل هو البريطاني فقط.
majdolaine1@
majdolaine1@
أفظع ما تم تلقينه للمرأة في مجتمعاتنا في السنين الأخيرة هو إقناعهما بأن الإهانة تكريم وأن طمس هويتها عفة وان الطاعة فضيلة..كل القرارات الموَجهة ضد المرأة تم حشوها بالدين.
Azizalqenaei@
Azizalqenaei@
في الماضي بدلاً من تأهيله لكي يخوض معارك المستقبل والمعرفة والعقلانية.
تابعوا: NawalElSaadawi1@ نوال السعداوي كاتبة وطبيبة مصرية.
تابعوا:
NawalElSaadawi1@
نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية.