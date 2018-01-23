أبرز تغريدات العرب: وأنت تمارس معتقدك لا تحل دمي

العرب

fahddeepaji1@

لن ينتخب أي عراقي #نوري_المالكي الذي دمر #العراق وأحضر له الويلات، سواء كان #شيعيا أو #سنياً أو #كرديا أو... إلا من كان خائنا لوطنه وعروبته وعميل #لإيران.

imankais1@

لم نستطع أن ننأى بالإعلام والرياضة والفن عن #الأزمة_الخليجية.. فلننأ بثقافتنا وتاريخنا عنها.. فقد يجمعان يوماً ما فرقته السياسة.

thumar@

هل يسرق الوافد وظيفة المواطن السعودي؟. بالطبع لا. فالراتب الزهيد الذي يحصل عليه، وظروف المعيشة السيئة، وقهر نظام الكفيل عناصر لن يقبل بها أي أحد.

Lina_Chaldean@

الانتقاد ورفض الفكرة، يجب أن يواجههما بالفكر ايضاً، بمعنى أن يكون نقدك للفكرة نفسها أو الطرح أي ألا تتعدى للشخصنة.

lawyersaud@

لكن كم مرة في حياتك تعتقد أنك ستقابل شخصاً يلحظ ابسط التغيرات في ملامح وجهك او نبرة صوتك، ويشعر بما في داخله من حزن دون أن تحتاج إلى التحدث.

hailahabdulah20@

#غبار_الرياض لمن يقول الغبار عقوبة.. تريد الأجر وزع كمامات واترك الكذب..بس!

kemedis_khan@

حتى لو أسقطت الولاية نظاماً فسيبقى الاب يستطيع رفع قضية عقوق على بناته بمجرد سياقتهن للسيارة أو السكن لوحدهن أو أي تصرف يفشله أمام قبيلته! نحتاج غربلة شاملة.

Ghada75@

أرجوك وأنت تمارس معتقدك ألا تحل دمي، لا تذبحني بدم بارد ثم تصلي. وأنت الآخر لا تشاهد ذبحي بصمت ثم تدعي أنها أخطاء تطبيق.

CaptHorus@

يبدأ غسيل مخ الطفل المصري وتوحيده مع المحتل العثماني والمملوكي والعباسي والأموي في المرحلة الابتدائية عندما يتم غرس فكرة ان المحتل هو البريطاني فقط.

majdolaine1@

أفظع ما تم تلقينه للمرأة في مجتمعاتنا في السنين الأخيرة هو إقناعهما بأن الإهانة تكريم وأن طمس هويتها عفة وان الطاعة فضيلة..كل القرارات الموَجهة ضد المرأة تم حشوها بالدين.

Azizalqenaei@

في الماضي بدلاً من تأهيله لكي يخوض معارك المستقبل والمعرفة والعقلانية.

تابعوا: NawalElSaadawi1@ نوال السعداوي كاتبة وطبيبة مصرية.