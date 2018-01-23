الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

خافيير غارسيا مدربا جديدا لواتفورد

فريق واتفورد الإنكليزي لكرة القدم يعين الإسباني خافيير غارسيا مدربا له لمدة 18 شهرا خلفا لماركو سيلفا الذي أقيل من منصبه.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(23)]

انطلاقة جيدة

لندن - عين فريق واتفورد، المنافس بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني خافيير غارسيا مدربا للفريق خلفا لماركو سيلفا، الذي أقيل من منصبه. وبلغت مدة التعاقد مع غارسيا (47 عاما) 18 شهرا، علما أنه سبق له أن قاد عدة فرق في روسيا واليونان بالإضافة إلى إسبانيا.

ويعاني واتفورد من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري، حيث حقق انتصارا وحيدا خلال مبارياته الـ11 الأخيرة بالمسابقة، ليحتل المركز العاشر حاليا في ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط. كان سيلفا (40 عاما) عين مدربا لواتفورد في مايو الماضي بعقد يمتد عامين، عقب رحيله عن فريق هال سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وحقق واتفورد انطلاقة جيدة في المسابقة هذا الموسم، حيث احتل المركز الرابع بعد أول ثمانية لقاءات في البطولة، لكن نتائجه سرعان ما تراجعت بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما ارتبط اسم سيلفا بالرحيل لتدريب فريق إيفرتون، الذي كان يبحث عن مدرب له في شهر نوفمبر الماضي.

وأرجع واتفورد سبب التراجع في نتائجه إلى انشغال سيلفا بتدريب إيفرتون، حيث قال في بيان له “إن تدهورا حادا طرأ على التركيز والنتائج وهو ما شكل خطرا على مستقبل الفريق على المدى الطويل”.

وكان سيلفا قد رحل عن تدريب روبن كازان الروسي في شهر يونيو الماضي، الذي حصل معه على المركز التاسع في ترتيب الدوري الروسي الموسم الماضي. وسبق لسيلفا أن قاد فريق ملقه للتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني، كما ساهم في صعود فريق قادش إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2012-2013. ويستعد واتفورد لمواجهة ساوثهامبتون السبت القادم بالدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

:: اقرأ أيضاً

هجرة المواهب السعودية نحو الدوري الإسباني

سيتي يترصد نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

فالفيردي يكيل المديح لميسي

السلامي: التعادل يخدم مصالحنا لضمان الصدارة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن ينهي جلسة بخصوص عفرين دون إدانة

2018-01-23

إغلاق محطة سكك حديدية في لندن بعد تسرب غازي

2018-01-23

مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا

2018-01-23

‏لندن تستضيف اجتماع ' الرباعية' بشأن اليمن مع اختيار مبعوث جديد

2018-01-23

دعوات فلسطينية للتظاهر تزامنا مع إنهاء جولة بنس في الشرق الأوسط

2018-01-23

تعليمات إماراتية للجيش بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

2018-01-23

الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية جديدة في صعدة

2018-01-23

ملك المغرب يرفض بيع العتاد العسكري المتهالك داخل البلاد

2018-01-23

الجيش المصري يستدعي المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه

2018-01-23

الكونغرس الأميركي يصوّت على موازنة مؤقتة

2018-01-23

:: اختيارات المحرر

#ادعموا_أم_نايف.. قضية رأي عام في السعودية

غرف الأخبار لا تزال تواجه فجوة تكنولوجية عميقة

سترات رملية لردع التلاميذ في مدارس ألمانيا

مصريون في السفارة الأميركية جربوا كل شيء ليهربوا

يابانيون يستدعون الشرطة على فاتورة مطعم

أنابيل واليس أمام عدسات المصورين قبل عرض كريستيان ديور

طالبة مصرية تغير نظرة المناهج التعليمية للمعاقين

هل يتحول #غصن_الزيتون إلى غصن زقوم

سيتي يترصد نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا