خافيير غارسيا مدربا جديدا لواتفورد

فريق واتفورد الإنكليزي لكرة القدم يعين الإسباني خافيير غارسيا مدربا له لمدة 18 شهرا خلفا لماركو سيلفا الذي أقيل من منصبه.

العرب

انطلاقة جيدة

لندن - عين فريق واتفورد، المنافس بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني خافيير غارسيا مدربا للفريق خلفا لماركو سيلفا، الذي أقيل من منصبه. وبلغت مدة التعاقد مع غارسيا (47 عاما) 18 شهرا، علما أنه سبق له أن قاد عدة فرق في روسيا واليونان بالإضافة إلى إسبانيا.

ويعاني واتفورد من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري، حيث حقق انتصارا وحيدا خلال مبارياته الـ11 الأخيرة بالمسابقة، ليحتل المركز العاشر حاليا في ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط. كان سيلفا (40 عاما) عين مدربا لواتفورد في مايو الماضي بعقد يمتد عامين، عقب رحيله عن فريق هال سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وحقق واتفورد انطلاقة جيدة في المسابقة هذا الموسم، حيث احتل المركز الرابع بعد أول ثمانية لقاءات في البطولة، لكن نتائجه سرعان ما تراجعت بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما ارتبط اسم سيلفا بالرحيل لتدريب فريق إيفرتون، الذي كان يبحث عن مدرب له في شهر نوفمبر الماضي.

وأرجع واتفورد سبب التراجع في نتائجه إلى انشغال سيلفا بتدريب إيفرتون، حيث قال في بيان له “إن تدهورا حادا طرأ على التركيز والنتائج وهو ما شكل خطرا على مستقبل الفريق على المدى الطويل”.

وكان سيلفا قد رحل عن تدريب روبن كازان الروسي في شهر يونيو الماضي، الذي حصل معه على المركز التاسع في ترتيب الدوري الروسي الموسم الماضي. وسبق لسيلفا أن قاد فريق ملقه للتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني، كما ساهم في صعود فريق قادش إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2012-2013. ويستعد واتفورد لمواجهة ساوثهامبتون السبت القادم بالدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.