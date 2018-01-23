فالفيردي يكيل المديح لميسي

مدرب نادي برشلونة إرنستو فالفيردي يبرز الأداء الكبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب الفوز الكاسح على مضيفه ريال بيتيس في الليغا.

العرب

يعرف كيف يمتع الجماهير

برشلونة (إسبانيا) - قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عقب الفوز الكاسح (5-0) على مضيفه ريال بيتيس في الليغا إن فارق النقاط عن منافسيه لن يجعل “البطولة مملة” بالنسبة إليهم، وأنهم لن “يخاطروا بهذا الفارق”.

ويبتعد برشلونة، المتصدر لليغا بـ54 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد (الوصيف)، و14 نقطة أمام فالنسيا (الثالث)، و19 نقطة أمام ريال مدريد (الرابع). وأكد فالفيردي، عقب مباراة بيتيس التي احتضنها ملعب “بينيتو فيامارين”، أن فريقه ينوي “مواصلة الاقتراب من لقب الليغا، ومحاولة الفوز بالمباريات”.

وأضاف “تتبقى 18 جولة، لكن كل خطوة في الدور الثاني تقربنا أكثر نحو اللقب”. وأشار إلى أنَّهم تمكنوا من “تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني”؛ لأنهم تحلوا بـ”الصبر داخل الملعب”، كما أبرز الأداء الكبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه شخصيا “يستمتع به”.

وأوضح أن ريال بيتيس استخدم “أسلوب الضغط العالي في جميع أنحاء الملعب” في بداية اللقاء، وهو ما “صعب كثيرا خروج الكرة من الخلف”، لكنهم “أداروا المباراة بثبات وهدوء” من خلال تقديم “كرتهم” المعتادة.

وأردف “مع مرور الوقت في الشوط الثاني بدأت الثغرات تظهر، وسجلنا الهدف الأول، ومنذ هذه اللحظة سيطرنا تماما على اللقاء”. وحول دخول البرازيلي باولينيو بديلا في الشوط الثاني، أوضح أنه “كان ينوي إجراء التغيير وكان الدور الذي سيقوم به واضحا”، لكنه تأخر في الدفع به بعد تسجيل هدفين.

من جانبه أعرب جوردي ألبا، لاعب برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمشاركة في انتصار فريقه العريض.

وقال ألبا خلال تصريحات “لعبنا المباراة بجدية تامة، والخصم لعب بقوة في البداية، وكانت المراقبة رجلا لرجل في كل أنحاء الملعب”. وأضاف “إصابة فيرمايلين هي عار، لقد كان يعيش لحظات عظيمة، ولكن حدث له ما حدث مع أومتيتي”. وعن مدربه فالفيردي، قال “هو يقرأ المباريات بشكل جيد جدا وصحيح في كل شيء، وبين الشوطين يغير كل الأمور بشكل جيد”.

وأشاد بنجم الفريق ليونيل ميسي “هو دائما يفاجئ الجميع، وهو يفعل الكثير من أجل إمتاع الجماهير ولكنه يجعل المنافس يعاني”.

واختتم بالحديث عن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيول، يوم الخميس في إياب ربع نهائي الكأس “نحن حريصون جدا على قلب النتيجة، والجماهير ستقف إلى جانبنا بكل تأكيد كما حدث من قبل أمام سيلتا فيغو”.

إشادة واسعة

قال حارس مرمى ريال بيتيس، أنطونيو أدان، عقب الخسارة أمام برشلونة إنه كان من الضروري محاولة التركيز بشكل دائم في المباراة، لأن دقائق مؤسفة أدت إلى تجرع الهزيمة. وصرح أدان عقب المباراة “نشعر بالاستياء خاصة بسبب الجمهور الذي يقف دائما إلى جانبنا، كانت مباراة جيدة في الشوط الأول، لكنهم تغلبوا علينا عندما أُنهكت قوانا في النصف الثاني”. وأشاد أدان بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قائلا “ميسي مذهل، لقد بدا وكأنه يتمشى في الشوط الأول، ولكن وصلته 4 كرات في الشوط الثاني سجل هدفين وصنع مثلهما، وهذا ما يجعله الرياضي الأفضل”. من جانبه أكد لورنزو سيرا فيرير، نائب رئيس ريال بيتيس، أن ميسي استحق تصفيق جماهير ناديه، موضحا “إنه يستحق ذلك بعد ما أظهره في الشوط الثاني”.

وأتم “جماهير بيتيس قادرة على تقدير لاعب غير عادي مثل ليو ميسي”. ويتصدر ميسي صدارة قائمة هدافي الليغا برصيد 19 هدفا وبفارق 4 أهداف عن زميله لويس سواريز، صاحب المركز الثاني.

من جانبه، أوضح المهاجم كريستيان تيو “وقعت أخطاء في الشوط الثاني كلفتنا الكثير، تفوقوا علينا في البداية بهدفين نظيفين، ومن الصعب للغاية عمل ريمونتادا أمام فريق مثل برشلونة”. وذكر مدافع بيتيس، المغربي زهير فضال، أن الهدف الأول الذي جاء بتوقيع الكرواتي إيفان راكيتيتش تسبب لهم في “ضرر كبير”. وقال فضال إن بيتيس “وقع في أخطاء” أمام منافس يتمتع بفعالية كبيرة في عالم كرة القدم.

وقال مساعد مدرب ريال بيتيس، إيدير سارابيا، إن الفريق الكتالوني أظهر مواهبه وتفوق على النادي الأندلسي في اللقاء. وأوضح سارابيا، الذي حل محل المدرب الأول لريال بيتيس، كيكي سيتيين، الذي لم يحضر المباراة بسبب العقوبة، أن “ما حدث في الشوط الثاني -الذي شهد تسجيل 5 أهداف في شباك النادي الأندلسي- كان بشكل مؤكد نتيجة لما حدث في الشوط الأول”.

مجهود بدني كبير

أكد المسؤول الفني أن الفريق الأندلسي بذل مجهودا بدنيا كبيرا في الشوط الأول، مما أدى إلى شعور الجميع بالإنهاك في الشوط الثاني”. وذكر أيضا أن بيتيس خسر أمام برشلونة بسبب “القصور في الأداء الهجومي وليس الدفاعي”. وتابع “كانت هناك حاجة إلى المزيد من الشجاعة خلال اللقاء” أمام البارسا.

وأوضح سارابيا أن “ريال بيتيس سيستمر في العمل من أجل المضي قدما إلى الأمام في الليغا، وسيواصل النظر إلى أعلى أكثر من النظر إلى الأسفل”. وبهذا الانتصار الكبير، يواصل الفريق الكتالوني عزف نغمة الفوز في الليغا للمباراة السادسة على التوالي، ولا يعرف حتى الآن طعم الخسارة في المسابقة.