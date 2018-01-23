الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

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الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

الحلقة الثانية من 'شاعر المليون'

لجنة المسابقة ستقدم نقدها للقصائد وتؤهل من يستحق للمرحلة القادمة، فيما يبقى بقية المشاركين في الحلقة في انتظار من يؤهله تصويت الجمهور.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(14)]

احتفاء بالشعر

أبوظبي - يكون جمهور الشعر مساء الثلاثاء على موعد مع ثاني حلقات البث المباشر من الموسم الثامن من “شاعر المليون”، والتي يشارك فيها 6 شعراء من قائمة الـ48، حيث سيقدمون قصائدهم على مسرح شاطئ الراحة أمام لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وستقدم اللجنة نقدها للقصائد وتؤهل من يستحق للمرحلة القادمة، فيما يبقى بقية المشاركين في الحلقة في انتظار من يؤهله تصويت الجمهور.

وتشهد الحلقة منافسات بين كل من الشاعرة إسراء عيسى من الأردن، والشاعر مشاري سرهيد الرشيدي ومحمد سليمان العنزي من السعودية، وفهد الأغبري من عُمان، وفريج عتيق المزيني من مصر، ومحمد الخطيمي الخالدي من الكويت.

كما سيتم مع انطلاقة الحلقة الثانية الإعلان عن الشاعر الفائز من الحلقة الماضية بتصويت من الجمهور، حيث تبقى من الحلقة الماضية كل من الشاعر العماني نبهان الصلتي، والكويتي مساعد بن عريج، والسعودي نواف تركي الظفيري، والأردني علي الغياث، وذلك بعد أن تأهل كل من الشاعرة السعودية تهاني التميمي والشاعر الإماراتي عبيد الكعبي، اللذين حصلا على درجة 48 من 50، وهذا التأهل الثنائي يحصل للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتبث الحلقة في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء على قناتي بينونة والإمارات.

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