الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

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الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

احتجاجات ليلية في مناطق الحوض المنجمي جنوب تونس

عودة الهدوء بولاية قفصة بعد توتر اتهم فيه المحتجون شركة فوسفات قفصة بالتلاعب بنتائج التوظيف ويطالبون بمعرفة المعايير التي تم على أساسها الانتداب.

العرب  [نُشر في 2018/01/22]

انتشار الجيش لحراسة المنشآت العامة والحساسة

تونس- هدأت الاحتجاجات صباح الاثنين في مناطق من الحوض المنجمي بولاية قفصة جنوب غربي تونس للمطالبة بفرص عمل.

واندلعت الاحتجاجات ليل الأحد عقب الاعلان عن نتائج توظيف في شركة فوسفات قفصة، كبرى الشركات الوطنية والمشغل الرئيسي في الجهة.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد عمد محتجون إلى محاولة اقتحام أحد فروع البنك الفلاحي وسط مدينة المتلوي من محافظة قفصة.

كما قاموا بإتلاف الصراف الآلي وتهشيم جزء من البلور الخارجي للبناية، وتمكنت الفرق الأمنية من صدّ المحتجين، بحسب أحد موظفي البنك.

ووفق شهود عيان فإن بعض المحتجين عمدوا إلى إضرام النار في سيارة تعود ملكيتها لأحد المواطنين كما أتلفوا بعض معدات محطة القطارات بالمدينة والتي لا تزال في طور التهيئة.

ويحتج عدد من الشبان ضد نتائج التوظيف بدعوى وجود محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. وفي مدينة الرديف من نفس المحافظة أيضا جدّت مواجهات مع بعض الشباب الغاضب وقوات الأمن.

كما عمدت مجموعات شبابية في مدينة المظيلة إلى غلق الطرق الرئيسية بالعجلات المطاطية قبل أن تتدخل قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيّل للدموع.

وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من احتجاجات أخرى عنيفة اجتاحت عدة مدن في البلاد خاصة في الليل ضد قانون المالية وارتفاع الأسعار وانتهت بإيقاف أكثر من 800 شخص.

وقال مصدر اعلامي في الجهة إن محتجين اتهموا الشركة بالتلاعب بنتائج التوظيف، وطالبوا بمعرفة المعايير التي تم على أساسها الانتداب.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تدخلت فجر الإثنين لفتح الطرقات بينما انتشرت وحدات من الجيش لحراسة عدد من المنشآت العامة والحساسة.

وقال متحدث اعلامي باسم الشركة إن الشركة حددت معايير للانتداب من بينها الاحتياجات المخصصة لكل مدينة في الحوض المنجمي.

وألقت الاحتجاجات والاضرابات العمالية منذ 2011 بظلالها على حجم انتاج الفوسفات في تونس، التي تعد من أكبر المنتجين في العالم، ليتراجع إلى أقل من النصف وأدى ذلك إلى خسارة مداخيل تقدر بمليارات الدولارات بحسب الحكومة.

وتشكو مدن داخلية في تونس من قلة فرص العمل وتأخر برامج ومشاريع للتنمية تعهدت بها حكومات ما بعد الثورة عام 2011.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15 بالمئة، لكنها يمكن ان ترتفع الى الضعف في المناطق الداخلية، وأكثر من ثلث العاطلين في تونس من حاملي الشهادات العليا.

وفي ساعة متأخرة من مساء السبت كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج انتداب 1700عون تنفيذ لفائدتها للعمل بمختلف مقاطع الانتاج التابعة لها.

وكثيرا ما تشهد محافظة قفصة احتجاجات لمطالبين بالتوظيف في شركة الفوسفات الحكومية منذ يناير 2008 عندما شهدت المحافظة اطول احتجاج استمر لستة أشهر واسفر عن مقتل 4 محتجين.

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