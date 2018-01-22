تمديد إغلاق الحكومة الأميركية

الكونغرس يفشل في إقرار موازنة الإنفاق لعام 2018 حيث يفتح الباب أمام استمرار 'الإغلاق الجزئي' للمؤسسات الحكومية الفيدرالية.

العرب

'وضعية ترقّب'

واشنطن- سيلازم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدرالية الأميركية منازلهم دون رواتب الاثنين بسبب عدم توصل الكونغرس الأميركي الاحد إلى اتفاق ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية وتأجيل التصويت حتى ظهر الاثنين.

وعلى الرغم من إعلان قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسجيل تقدم على خط المفاوضات في نهاية الاسبوع، الا انهم أجلوا التصويت الذي كان مقررا اجراؤه عند الساعة الواحدة (06,00 ت غ) 11 ساعة حتى يوم الاثنين.

وتطغى هذه الأزمة التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية.

وبعد جلسة خاصة للكونغرس في نهاية الأسبوع شهدت تبادلا للاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في خطاب أمام المجلس بمعالجة القضايا الرئيسة التي تثير قلق الديمقراطيين ولا سيما تعديل قوانين الهجرة.

ورد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر بالقول انه "يسره متابعة النقاش مع زعيم الغالبية بشان اعادة فتح مؤسسات الحكومة" مضيفا في المقابل ان الحزبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المضي قدما".

ودعا بعدها ماكونيل الكونغرس إلى عقد جلسة جديدة ظهر الاثنين من أجل التوصيت على تمويل مؤقت للمؤسسات الحكومية الاتحادية الا ان اقتراحه جوبه بالرفض.

وكان يتوقع التوصل في نهاية الأسبوع إلى اتفاق ينهي اغلاق المؤسسات الحكومية الاتحادية المستمر منذ منتصف ليل الجمعة السبت، بعد ان اجتمع ممثلون عن الحزبين لساعات في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، الا ان جهودهم باءت بالفشل.

وكان ترامب دعا صباح الاحد قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى ادراج تعديل اجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالأغلبية البسيطة (النصف+1) اي اغلبية 51 صوتا ضمن خياراتهم.

الا ان قادة مجلس الشيوخ يلتزمون الحذر حيال تلك الخطوة التي قد تؤدي إلى سابقة قد تتكرر في المستقبل او عندما تتغير الغالبية الحزبية في المجلس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز ان ترامب تحدث خلال النهار مع ماكونيل وجون كورنين. الا ان ساندرز لم تشر إلى ان ترامب تحدث مع اي من الديمقراطيين لكنها قالت ان المستشار البرلماني للبيت الابيض مارك شورت كان على اتصال مع اعضاء الحزبين واطلع الرئيس على آخر المستجدات في هذا الشأن. وقالت ساندرز "نحن مستمرون في العمل الجاد من أجل إعادة فتح الحكومة".

ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بتقويض امكانية التوصل إلى اتفاق والسعي لإرضاء القاعدة الشعبية لترامب برفضهم دعم برنامج يهدف إلى حماية برنامج "داكا" الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا العمل والدراسة في الولايات المتحدة.

ويرفض الديمقراطيون طلب تمويل اتحادي مؤقت ما لم يعالج مسالة المهاجرين ضمن برنامج "داكا" لخشيتهم من عدم تحرك القادة الجمهوريين لحمايتهم قبل ترحيلهم الذي سيبدأ في مارس.

وكان ماكونيل قام بمبادرة تجاه الديمقراطيين بتعهده أمام المجلس معالجة مسألة الهجرة في الوقت المناسب.

وقال ماكونيل "ما لم تحل هذه المسائل قبل انتهاء مهل إقرار الموازنة في 8 فبراير 2018 بما يضمن فتح الحكومة، سأعمل على طرح التشريعات المتعلقة ببرنامج (داكا) وأمن الحدود وغيرها من القضايا ذات الصلة".

الا ان هذا الوعد لا يلبي تطلعات الديمقراطيين في المجلس، حيث أعلن الجمهوريون ان اي اتفاق في مجلس الشيوخ لمعالجة مسالة الهجرة لن يكون ملزما لهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ توم كول"لا ارى اهتماما لدى احد من فريقنا بأفكار لم تنضج بعد تطرحها مجموعة تنصب نفسها زعيمة في المجلس".

وتستمر الخدمات الفدرالية الأساسية كما والأعمال العسكرية علما ان الجنود لن يحصلوا على رواتبهم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لاعادة فتح المؤسسات الحكومية.

وشهدت الولايات المتحدة منذ 1990 اربع حالات اغلاق مشابهة اجبر آخرها اكثر من 800 الف موظف حكومي على اخذ اجازة مؤقتة.

وقالت نويل جول (50 عاما) وهي موظفة حكومية في واشنطن أجبرت على اخذ اجازة، لفرانس برس "نحن في وضعية ترقب. علينا الانتظار لرؤية ما سيحصل. انه أمر مخيف".

من جهته قال الديمقراطي اندرو كومو حاكم نيويورك انه سيتم تمويل اعادة فتح تمثال الحرية الاثنين المعلم التاريخي الذي كان أغلق بسبب عدم إقرار الموازنة.