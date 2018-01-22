3 أسلحة لمحاربة تجاعيد العيون

البشرة المحيطة بالعيون تتعرض للعديد من عوامل الإجهاد، مثل التلوث الهوائي ودخان السجائر، لذلك يجب اتباع بعض النصائح لمحاربتها.

العرب

خطوات بسيطة لحماية البشرة المحيطة بالعين

تعد تجاعيد العيون عدوا لدودا لجمال المرأة؛ حيث إنها تجعلها تبدو متقدمة في العمر وتسلبها إشراقة عيونها الساحرة.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن البشرة المحيطة بالعيون تتعرض للعديد من عوامل الإجهاد، مثل التلوث الهوائي ودخان السجائر، مما يتسبب في زيادة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals) في الجسم. وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة تجاعيد العيون بالأسلحة التالية:

1- فيتامين C (سي): يعد فيتامين C سلاحا فعالا لمحاربة الجذور الحرة، كما أنه يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين. وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي، والأناناس، والفلفل الرومي، والبروكلي، والقرنبيط. كما يمكن أيضا استعمال منتجات العناية بالعيون المحتوية على فيتامين C.

2- النوم السليم: يتسبب النوم على وسادة رأس منخفضة للغاية في تجمع السائل الليمفاوي في العيون. ولتجنب ذلك، ينبغي النوم على وسادة رأس مرتفعة.

3- استعمال كريم واق من الشمس: سواء في الصيف أو في الشتاء، ينبغي أن يمثل الكريم الواقي من الشمس عنصرا أساسيا من روتين العناية اليومي. ومن الأفضل استعمال كريم ذي مُعامل حماية أعلى من 30.