فهد المولد على أبواب الدوري الإسباني

جناح اتحاد جدة فهد المولد سينتقل لنادي ليفانتي الإسباني بنظام الإعارة وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية انتقال العبي المنتخب السعودي لخوض تجارب احترافية بأندية الليغا.

العرب

المولد يعتبر من ناشئي اتحاد جدة

الرياض- اقترب فهد المولد جناح اتحاد جدة، ونجم المنتخب السعودي من الانتقال لفريق إسباني خلال أيام. وجدد المولد عقده مع (العميد)، صباح الأحد، لمدة 4 سنوات، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الذي تكفل بالصفقة.

وأكدت مصادر، أن المولد سينتقل لنادي ليفانتي الإسباني لمدة 6 أشهر بنظام الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما جدد عقده مع الاتحاد. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقع اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي.

وتهدف الاتفاقية تسهيل عملية انتقال لاعبي المنتخب السعودي لخوض تجارب احترافية بأندية (الليغا)، بداية من يناير الجاري، للاستفادة بشكل أكبر قبل انطلاق مونديال روسيا الصيف المقبل.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تجديد عقد نجم الفريق فهد المولد لمدة أربع مواسم. وقدم حمد بن سليمان الصنيع رئيس اتحاد جدة الشكر لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية على وقفته ودعمه لتجديد عقد اللاعب فهد المولد، متمنيا للاعب التوفيق ومواصلة تألقه.

ويعد المولد من ناشئي اتحاد جدة وجرى تصعيده للفريق الأول في عام 2011 إذ شارك مع الفريق في 122 مباراة، سجل خلالهم 36 هدفا، وصنع 20 آخرين. كما شارك المولد (23 عاما) في عشر مباريات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

مسيرة حافلة

شارك المولد مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كولومبيا عام 2011، كما شارك في بطولة آسيا تحت 19 عاما في عام 2012. كما شارك مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج 2014 في الرياض وكأس آسيا 2015 في أستراليا. ولعب المولد دورا محوريا في وصول المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018 بتسجيله هدف الفوز على اليابان في التصفيات الآسيوية.

وأشعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التقارير حول وصول عروض من أندية إسبانية للتعاقد مع نجوم المنتخب السعودي. وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول تقدم أندية وفياريال وليفانتي وليجانيس الإسبانية، بعروض من أجل التعاقد مع الثلاثي سالم الدوسري جناح الهلال، وفهد المولد نجم الاتحاد، ويحيى الشهري صانع ألعاب النصر. وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر” “مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار.. خطوة ونقلة نوعية لرياضة الوطن”.

وكان آل الشيخ قد وقع اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري الإسباني، بغية إشراف الأخيرة على إنشاء أكاديميات تدريبية في المملكة، واختيار لاعبين سعوديين لخوض تجارب في أندية الليغا، بداية من يناير الجاري.

أندية فياريال وليفانتي وليغانيس الإسبانية، تقدمت بعروض من أجل التعاقد مع الثلاثي سالم الدوسري، وفهد المولد، ويحيى الشهري

وتحدثت صحيفة “سوبر ديبورتي” الإسبانية في ديسمبر الماضي، عن وجود اهتمام من نادي ليفانتي، بالتعاقد مع محمد السهلاوي هداف النصر والمنتخب السعودي، إلا أن الأمور لم ترتق لمرحلة الجدية فيما بعد.

وهيأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطريق أمام احتراف اللاعبين السعوديين، بعد أن رفع عدد الأجانب المسموح بهم في كل فريق بدوري المحترفين، إلى 7 لاعبين، ما يصعب من فرصة اللاعب المحلي مع فريقه، ويجبره على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وفي سياق متصل أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده بشكل رسمي مع طلال مجرشي قادما من الفيحاء، لتدعيم صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة. وأجرى مجرشي فحوصات طبية تحت إشراف الشريك الطبي لنادي الاتفاق، قبل التوقيع الرسمي على عقود انتقاله للفريق صباح الأحد.

وقدمت إدارة نادي الاتفاق، الشكر لسعود الشلهوب رئيس الفيحاء، ومحمد الدهش نائب المشرف العام على الفريق الكروي، على التعاون السريع لإتمام الصفقة. وأوضح نادي الفيحاء، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الإدارة وافقت على إتمام الصفقة، انطلاقا من العلاقة الأخوية التي تربط بين الناديين، متمنيين للاعب التوفيق في خطوته المقبلة مع الاتفاق.

استعداد للمونديال

وبدأ لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأحد المعسكر الإعدادي في الرياض ضمن المرحلة الأولى من الاستعداد لمونديال روسيا 2018. ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الأخضر لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي للوقوف على جاهزيتهم قبل بدء التدريبات.

وأجرى “الأخضر” أولى تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي كان قد استدعى 25 لاعبا للانضمام إلى المعسكر.