الزمالك يفقد جهود كاسونغو

المهاجم كابونغو كاسونغو سيغيب عن الفريق الأبيض لمدة أسبوع لإصابته بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة مع الداخلية.

العرب

الكونغولي كابونغوخارج الحسابات

القاهرة- خرج المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو ولاعب الوسط أحمد توفيق من حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال خلال المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم الأربعاء، في المرحلة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعاني كاسونغو من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة مع الداخلية في المرحلة التاسعة عشر للدوري، وتأكد غيابه عن الفريق الأبيض لمدة أسبوع تقريبا، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي.

وتعرض توفيق للإصابة بحرق من الدرجة الأولى في قدمه خلال الساعات القليلة الماضية، خلال قضاءه الإجازة التي حصل عليها اللاعبون السبت، بعد الفوز على الداخلية.

وحضر توفيق إلى التدريبات يوم الأحد، وعرض نفسه على الجهاز الطبي للزمالك، وفضل طبيب الفريق منحه راحة لمدة 48 ساعة بسب عدم قدرته على ارتداء الحذاء، بسبب الحروق التي يعاني منها في وجه القدم.

في المقابل انتظم الثنائي عبدالله جمعة ومحمد رمضان لاعبي وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأحد، استعدادا لمباراة المصري. وتعافى جمعة، من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الكتف لينتظم في المران بصورة طبيعية، في حين شارك رمضان بعد حصوله على راحة بسبب شعوره بالإجهاد.

وفي الوقت نفسه انتظم محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق في التدريبات بصورة طبيعية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكسر في اليد.