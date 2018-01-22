الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

متفرقات رياضية: نادال يصعد للدور الثامنية

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرر إيقاف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي بعد الفعل غير الأخلاقي الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام بتروجيت.

العرب  [نُشر في 2018/01/22، العدد: 10877، ص(22)]

رافائيل نادال يضمن صدارة التصنيف العالمي

تجاوز رافائيل نادال المصنف الأول عالميا مواجهة صعبة أمام دييغو شوارتزمان ليصعد إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وصعد نادال إلى دور الثمانية للمرة العاشرة في مسيرته ليواجه مارين سيليتش.

وحجز سيليتش مقعده في دور الثمانية بالفوز على الإسباني بابلو كارينو بوستا. وضمن نادال الحفاظ على موقعه في صدارة التصنيف العالمي على حساب السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني عالميا، بصرف النظر عن نتائج المباريات المتبقية لبطولة أستراليا المفتوحة.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، بعد الفعل غير الأخلاقي الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام بتروجيت، في بطولة الدوري.

وأصدرت اللجنة قرارا بإيقاف حسام حسن 4 مباريات، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه. وكان تقرير حكم المباراة، قد ذكر أن حسام حسن ارتكب سلوكًا غير رياضي، بعد انتهاء المباراة بفوز فريقه على بتروجيت 2-1 خلال الجولة 19 للدوري الممتاز.

◄ قررت الحكومة الإقليمية في جنوب أستراليا زيادة مكافآت نسخة العام الحالي لسباق تور داون إندر للدراجات لفئة السيدات لتتساوى مع القيمة الإجمالية لمكافئات فئة الرجال. وكانت القيمة الإجمالية للجوائز المالية لفئة السيدات تبلغ 15 ألف دولار أسترالي (12 ألف دولار أميركي) مقارنة بأكثر من مئة ألف دولار لفئة الرجال.

وفازت الأسترالية إماندا سبرات بلقب فئة السيدات لسباق تور داون إندر والذي جرى قبل انطلاق سباق فئة الرجال. وقالت إماندا “ليس لدي أسباب أخرى لحب سباق تور داون اندر، يالها من خطوة هائلة للمساواة”.

:: اقرأ أيضاً

اتحاد الكرة الجزائري يحل رابطة الدوري

عين مانشستر سيتي على البرازيلي فريد

فهد المولد على أبواب الدوري الإسباني

كيميتش يترصد تحقيق حلم الطفولة في 2018

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

التحالف العربي يساعد اليمن بـ1.5 مليار دولار

2018-01-22

القوات التركية تتوغل في سوريا

2018-01-22

'مسيرات نسائية' في لاس فيغاس ولندن ضد ترامب

2018-01-22

ولد الشيخ: الأطراف اليمنية تستجيب لاستئناف مشاورات السلام

2018-01-22

حملة اعتقالات في تركيا ضد معارضي العملية العسكرية في سوريا

2018-01-22

احتجاجات ليلية في مناطق الحوض المنجمي جنوب تونس

2018-01-22

الرئيس الفلسطيني يبحث عن دعم الأوروبيين وسط توتر مع الأميركيين

2018-01-22

تمديد إغلاق الحكومة الأميركية

2018-01-22

جثث الجهاديين المتحللة تؤرق حياة سكان الموصل القديمة

2018-01-22

القوات البرية التركية تدخل عفرين

yesterday 07:12:12

:: اختيارات المحرر

فيسبوك يحدد لمستخدميه وسائل الإعلام الجديرة بالثقة

العمارة الكويتية من البيوت الطينية إلى التصاميم الحديثة

النسيان والإسمنت يهددان التراث المعماري في الدار البيضاء

نساء يخترقن عالم السيارات قلعة الرجال الحصينة

جلسة تصوير لمجلة فوغ في صحراء الإمارات

علماء يرفعون سن المراهقة حتى 24 عاما

عالم الموضة ينتصر للصحافة

أسر المتعافين من فيروس سي بمصر.. ولادة جديدة لحياة دون قلق

نقاشة أكف العرائس: بيوت المغاربة لا تخلو من الحناء

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا