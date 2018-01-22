متفرقات رياضية: نادال يصعد للدور الثامنية

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرر إيقاف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي بعد الفعل غير الأخلاقي الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام بتروجيت.

العرب

رافائيل نادال يضمن صدارة التصنيف العالمي

◄ تجاوز رافائيل نادال المصنف الأول عالميا مواجهة صعبة أمام دييغو شوارتزمان ليصعد إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وصعد نادال إلى دور الثمانية للمرة العاشرة في مسيرته ليواجه مارين سيليتش.

وحجز سيليتش مقعده في دور الثمانية بالفوز على الإسباني بابلو كارينو بوستا. وضمن نادال الحفاظ على موقعه في صدارة التصنيف العالمي على حساب السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني عالميا، بصرف النظر عن نتائج المباريات المتبقية لبطولة أستراليا المفتوحة.

◄ قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، بعد الفعل غير الأخلاقي الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام بتروجيت، في بطولة الدوري.

وأصدرت اللجنة قرارا بإيقاف حسام حسن 4 مباريات، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه. وكان تقرير حكم المباراة، قد ذكر أن حسام حسن ارتكب سلوكًا غير رياضي، بعد انتهاء المباراة بفوز فريقه على بتروجيت 2-1 خلال الجولة 19 للدوري الممتاز.

◄ قررت الحكومة الإقليمية في جنوب أستراليا زيادة مكافآت نسخة العام الحالي لسباق تور داون إندر للدراجات لفئة السيدات لتتساوى مع القيمة الإجمالية لمكافئات فئة الرجال. وكانت القيمة الإجمالية للجوائز المالية لفئة السيدات تبلغ 15 ألف دولار أسترالي (12 ألف دولار أميركي) مقارنة بأكثر من مئة ألف دولار لفئة الرجال.

وفازت الأسترالية إماندا سبرات بلقب فئة السيدات لسباق تور داون إندر والذي جرى قبل انطلاق سباق فئة الرجال. وقالت إماندا “ليس لدي أسباب أخرى لحب سباق تور داون اندر، يالها من خطوة هائلة للمساواة”.