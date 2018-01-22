الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

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الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

أبرز تغريدات العرب: من النبل أن تدع الآخرين يردون إليك المعروف

العرب  [نُشر في 2018/01/22، العدد: 10877، ص(19)]

Palama7081@

بعد أن تقضي أعواماً في الوحدة، تفتقد لمهارة تبادل الأحاديث، وتنسى الطريقة المثلى للهروب من شخصٍ ثرثار، قد ترعبك الأصوات المتداخلة، أو الضحك الجماعي.

Salma_AlEssa@

رئيسة وزراء: ١- امرأة. ٢- شابة. ٣- حامل بطفلها الأول. ٤- سياسية ورئيسة حزب (زعيمة منتخبة). خبر مثل هذا يجعلك تفكر، كم سنة ضوئية تبعدنا عن الدول المتطورة؟

Alnefaie @

اختر أعداءك كما تختار أصدقاءك.

may_chidiac @

يستعد حزب الله للتحرك أمام دور سينما للضغط على وزير الداخلية ليعود ويمنع عرض #ThePost؟! لن نسمح بأن يصبحوا اوصياء على عقولنا. #لبنان.

Alaa__Hasanin@

من النبل أن تدع الآخرين يردون إليك المعروف، في حال استطاعوا ذلك، من النبل أن تساعدهم على التخلص من ذاك الحِمل الثقيل، بأن شخصًا ما أحسن إليهم.

AlyaaGad@

قاوم وامنع نفسك من مشاهدة الصور والفيديوهات الدموية والصادمة لأنها ستضرك نفسيا وإلى الأبد.

SaadoonMustafa @

أنا لا أتفق جداً مع صفات: (ناشط حقوقي إيزيدي أو مسيحي أو كردي او شبكي إلخ..)، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، عملهم يتجاوز الجماعات والحدود.

JamalhusA@

يقولون: "كلّ شيء يزيد عن حدّه يصير إلى ضدّه" إلا العناق باعتقادي.. زيادته لا تضرّ.

asma_raw@

أحيانا لا يكون الخطر بأن يأكلك الذئب بل بأن يقودك الراعي كل يوم إلى ذات "الحضيرة" بحجة حمايتك.

SmaMakka12345@

تذكرت هذه المقولة: "كأي صعيدي لا أستطيع قول أحبك، وكلما قررت القفز على التقاليد لأقولها خرجت (كيف حالك؟) فاعذريني لأنى كيف حالك جدًا".

MERiAM_AL3TEEBE @

بالنيابة عنهم: انا آسفة يا صديقتي الحرية فهم لا يجيدون العيش بحرية، إن كل ما عرفوهٌ عنك هو أنهم أفنوا العمر وهم يصرخون باسمكِ حتى شوهوه.

تابعوا

andersoncooper@

أندرسون كوبر

إعلامي أميركي

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