أبرز تغريدات العرب: من النبل أن تدع الآخرين يردون إليك المعروف

Palama7081@
بعد أن تقضي أعواماً في الوحدة، تفتقد لمهارة تبادل الأحاديث، وتنسى الطريقة المثلى للهروب من شخصٍ ثرثار، قد ترعبك الأصوات المتداخلة، أو الضحك الجماعي.
Salma_AlEssa@
Salma_AlEssa@
رئيسة وزراء: ١- امرأة. ٢- شابة. ٣- حامل بطفلها الأول. ٤- سياسية ورئيسة حزب (زعيمة منتخبة). خبر مثل هذا يجعلك تفكر، كم سنة ضوئية تبعدنا عن الدول المتطورة؟
Alnefaie @
Alnefaie @
اختر أعداءك كما تختار أصدقاءك.
may_chidiac @
may_chidiac @
يستعد حزب الله للتحرك أمام دور سينما للضغط على وزير الداخلية ليعود ويمنع عرض #ThePost؟! لن نسمح بأن يصبحوا اوصياء على عقولنا. #لبنان.
Alaa__Hasanin@
Alaa__Hasanin@
من النبل أن تدع الآخرين يردون إليك المعروف، في حال استطاعوا ذلك، من النبل أن تساعدهم على التخلص من ذاك الحِمل الثقيل، بأن شخصًا ما أحسن إليهم.
AlyaaGad@
AlyaaGad@
قاوم وامنع نفسك من مشاهدة الصور والفيديوهات الدموية والصادمة لأنها ستضرك نفسيا وإلى الأبد.
SaadoonMustafa @
SaadoonMustafa @
أنا لا أتفق جداً مع صفات: (ناشط حقوقي إيزيدي أو مسيحي أو كردي او شبكي إلخ..)، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، عملهم يتجاوز الجماعات والحدود.
JamalhusA@
JamalhusA@
يقولون: "كلّ شيء يزيد عن حدّه يصير إلى ضدّه" إلا العناق باعتقادي.. زيادته لا تضرّ.
asma_raw@
asma_raw@
أحيانا لا يكون الخطر بأن يأكلك الذئب بل بأن يقودك الراعي كل يوم إلى ذات "الحضيرة" بحجة حمايتك.
SmaMakka12345@
SmaMakka12345@
تذكرت هذه المقولة: "كأي صعيدي لا أستطيع قول أحبك، وكلما قررت القفز على التقاليد لأقولها خرجت (كيف حالك؟) فاعذريني لأنى كيف حالك جدًا".
MERiAM_AL3TEEBE @
MERiAM_AL3TEEBE @
بالنيابة عنهم: انا آسفة يا صديقتي الحرية فهم لا يجيدون العيش بحرية، إن كل ما عرفوهٌ عنك هو أنهم أفنوا العمر وهم يصرخون باسمكِ حتى شوهوه.
تابعوا
تابعوا
andersoncooper@ أندرسون كوبر إعلامي أميركي
andersoncooper@
أندرسون كوبر
إعلامي أميركي