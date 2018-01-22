صحافيون يستعرضون خلاصة تجاربهم في ملتقى الإعلام بعجمان

رئيس تحرير جريدة الاتحاد يتحدث عن تجربة صحيفة الاتحاد في دعم دور الإمارات كقوة ناعمة على الصعيد الدولي.

العرب

رئيس تحرير صحيفة الاتحاد يسلط الضوء على فعالية دور الإعلام

عجمان (الإمارات) - شارك عدد من رؤساء التحرير وصحافيين بارزين في الإعلام الإماراتي، تجاربهم المهنية خلال فعاليات ملتقى الإعلام الثالث الذي نظمته كلية الإعلام والعلوم الإنسانية في جامعة عجمان الأحد، تحت شعار “تجارب وتواصل”.

وتحدث محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد عن تجربة صحيفة الاتحاد في دعم دور الإمارات كقوة ناعمة على الصعيد الدولي، واستعرض الملامح التي رسمتها لدعم الدور المستقبلي لدولة الإمارات عربيّا ودوليّا، وذلك خلال الجلسة الأولى حول الدور الوطني للإعلام الإماراتي.

من جهته تناول سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، الإعلام كونه مرآة المجتمع وله دور في التعبير عن قضاياه وخدمة أفراده والدور البارز للإعلام في نشر الجوانب الإنسانية والمبادرات الخيرية.

وبين الامتيازات والصعوبات التي يواجهها في إدارة مؤسسة صحافية تركز على القضايا الإنسانية وكيفية تجسيد روح التسامح من خلال سياستها التحريرية.

بدورها تحدثت السعد المنهالي رئيسة تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية عن مقوّمات نجاح تجربة ناشيونال جيوغرافيك في نسختها العربية ودورها في نشر الثقافة العلمية بين الشباب العربي، بالإضافة إلى استعراض مدى تقبّل المجتمع الإماراتي والعربي لوجود نسخة عربية من مطبوعة دولية تركز على القضايا العلمية.

واختتم الجلسة محمود حسونة مدير تحرير جريدة الخليج الذي تناول دور جريدة الخليج في تعزيز العلاقات العربية ودور الصحافيين الشباب في استكمال المسيرة الوطنية والقومية لجريدة الخليج.

أما الجلسة الثانية فاهتمت بوسائل التواصل الاجتماعي بين الواقع والمأمول، وتناولت الكاتبة والإعلامية صفية الشحي، إمكانية الإعلاميين الشباب التحقق من مصداقية الأخبار الواردة بشبكات التواصل الاجتماعي واستعرضت من واقع تجربتها “خلف الميكروفون” أهم المهارات التي يحتاجها الإعلامي في عصر شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدث منذر المزكي من شركة أبوظبي للإعلام عن تجربته في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز الحالات الإنسانية ومساعدتها وإيصالها لصنّاع القرار، مستعرضا أبرز المبادرات التي أثّرت فيه وكانت قريبة إلى قلبه ولا ينساها وذلك من واقع مساهمته في تقديم العديد من المبادرات الخيرية للمجتمع.

واختتم الجلسة الثانية الإعلامي فيليب رياش مدير راديو الرابعة الذي تحدث عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الحوار حول القضايا المطروحة في البث المباشر ومدى استفادة الراديو من وسائل التواصل الاجتماعي في ترتيب أجندة الموضوعات التي يناقشها.