الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

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الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

هاشتاغ اليوم: #أنا_بطل_العالم

تعليقات المغردين تراوحت بين السخرية والاعتداد بالنفس، فيما طالب بعض المعلقين بإعادة اكتشاف ذواتهم بكل ما تحويها من مهارات وطموحات.

العرب  [نُشر في 2018/01/22، العدد: 10877، ص(19)]

محمد هنيدي بطل في قراءة أرقام وحروف السيارات

القاهرة - انتشر على تويتر هاشتاغ #أنا_بطل_العالم_في تغريدات كثيرة بين الساخرة والمبجلة للنفس.

وتجمع المعاجم العربية على أن البطولة هي الشجاعة الفائقة التي لا يتصف بها إلا قليل من البشر، ويحتاج تحقيقها إلى صفات كثيرة أهمها الحيوية والعزيمة والشجاعة.

وشارك الممثل الكوميدي المصري في الهاشتاغ مؤكدا:

OfficialHenedy @

أنا_بطل_العالم_في قراءة أرقام وحروف السيارات والمركبات بالشوارع لمحاولة إيجاد نمط متناسق ومفهوم للأحرف العشوائية لتكوين كلمة لتصويرها ونشرها على الإنترنت لتجميع اللايكات والريتويت.

فيما كتبت مغردة:

Yasmina_Fa_K@

أنا_بطل_العالم_في.. لا أقارن نفسي بأي شخص آخر.. ولا أهتم بأن أكون أفضل من غيري.. أقارن نفسي بنفسي قبل عام.. وأهتم بأن أكون أفضل من نفسي بعد عام.

وقال مغرد:

1Semy@

أنا_بطل_العالم_في.. عمري ما أطبل (أشجع المخطئ) ولن أسكت عن الحق.

فيما أكد آخر:

MRH99482693@

أنا_بطل_العالم_في مكارم الأخلاق وحسن المعاملة والأمانة والصدق.

وتهكم مغرد:

slimk4ever@

أنا_بطل_العالم_في عدم التوفيق في الحب، حظي مثل جندي مات برصاصة احتفالا بانتهاء الحرب.

وقالت أخرى:

MaNosH162@

أنا_بطل_العالم_في القعدة (البقاء) في البيت بالشهرين والثلاثة لا أخرج أصلا.. عادي.

وتفاعلت معلقة:

angham_jamea@

“أنا_بطل_العالم_في حل مشاكل أصحابي، ومشاكلي لا أعرف كيف أحلها”.

وسخرت أخرى:

Bessan____B@

“أنا_بطل_العالم_في التخطيط لأحلى مشاوير وبالآخر أبقى في البيت”.

وأكدت أخرى:

Rnon2001@

#أنا_بطل_العالم_في.. أنا لا أضرب (أسجل) أرقاما قياسية إلا في النحس!

وقال مغرد:

Vip_7odaa@

أنا_بطل_العالم_في السهر إلى الصبح.

بالمقابل، طالب معلقون بإعادة اكتشاف ذواتهم بكل ما تحويها من مهارات وطموحات.

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