عالم الموضة ينتصر للصحافة

عالم الموضة يحتفي بحرية الصحافة خلال أسبوع باريس للأزياء الرجالية حيث قدمت ماركتان ملابس تحمل شعارات مضادة لهجمات دونالد ترامب على وسائل الإعلام.

العرب

عرض أزياء للتعبير عن الرأي

باريس – احتفى عالم الموضة السبت بحرية الصحافة خلال أسبوع باريس للأزياء الرجالية حيث قدمت ماركتان ملابس تحمل شعارات مأخوذة من حملة صحيفة نيويورك تايمز ردا على هجمات دونالد ترامب على وسائل الإعلام.

وقد طبعت ماركة “ساكاي” اليابانية 19 جملة مأخوذة من الحملة الإعلانية حول البحث عن الحقيقة “ذي تروث إز هارد” (الحقيقة صعبة) التي أطلقتها الصحيفة الأميركية في فبراير الماضي، على ظهر قميص قطني وسترة قطنية مع قبعة.

وارتدت المصممة المسؤولة عن الماركة اليابانية شيتوز أبي هي أيضا قميصا قطنيا يحمل شعار الصحيفة الأميركية وجملة “الحقيقة مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وأوضحت المصممة اليابانية لوكالة فرانس برس بعد تقديم مجموعتها المختلطة لخريف وشتاء 2018 في المبنى القديم لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، “أرى أن صحيفة نيويورك تايمز على حق لذا أردت أن أتعاون معهم ودعمهم”. وأضافت “هي رسالة أيضا حول أهمية التسامح وضرورة قبول الجميع وأهمية الطيبة”.

وقد انجذبت الماركة الفرنسية الناشئة “إيتود” إلى رسالة صحيفة نيويورك تايمز وقد طبعت شعار الصحيفة على أوشحة في مجموعتها.