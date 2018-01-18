الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

وصية فنسنت

فنسنت الذي نعته نقاد الفن بباريس ساخرين بالرسام الصيني كان في حقيقة ما فعله قد سعى إلى أن يكون الرسم وصيته الشخصية.

العرب فاروق يوسف [نُشر في 2018/01/22، العدد: 10877، ص(16)]

هرب فنسنت فان غوخ عام 1888 إلى مصيره الشخصي في آرل جنوب فرنسا من قدره الباريسي عضوا في قبيلة انطباعية. لقد ترك الفنان البلجيكي كل شيء وراءه. غمرته شمس الجنوب بعاطفتها فصار يرسم بغزارة وفي ذات الوقت كانت رسائله تغمر أخيه تيو بأفكار عن الفن فريدة من نوعها.

لقد أحب الكثيرون الرسام بسبب رسائله المكتوبة بعفوية يحسدها عليه الكتاب. فنسنت الذي نعته نقاد الفن بباريس ساخرين بالرسام الصيني كان في حقيقة ما فعله قد سعى إلى أن يكون الرسم وصيته الشخصية.

رسم وجهه في السنتين الأخيرتين من حياته أكثر من ثلاثين مرة. في كل مرة يظهر وجه مختلف. صحيح أن تلك اللوحات تحولت إلى لقى متحفية في ما بعد غير أنها في الأساس قد رسمت لتحتل مكانا بارزا في ذاكرة العاطفة البشرية. يحفظ الكثيرون مقاطع من رسائله.

فنسنت كان ساحرا في التعبير من خلال الكتابة عن شعوره بالألم الناتج عن عزلته، وكان في الوقت ساحرا في التعبير من خلال الرسم عن اكتفائه بنفسه. كان عالمه يكتمل حين تمتزج صورته بزئبق المرآة. فنسنت كان ذلك الرجل المدهش الذي قال ورسم كل شيء سيبقيه خالدا في وقت قياسي هو عبارة عن حلم بين اغماضتين.

لقد نظر فنسنت إلى صورته الشخصية باعتبارها عالما كاملا. هو ذلك العالم الذي يلخص وصيته في الحزن. “متى ينتهي هذا الحزن؟” قال لأخيه ولكنه حزن صنع متعة هائلة عنوانها التأمل الخلاق في أحوال الرسم. لن ينتهي ذلك الحزن يا فنسنت.

اليوم ترى الملايين من البشر صور فنسنت الشخصية وتقف أمام ألمه عاجزة. فلا أحد في إمكانه أن يقول “شكرا”. أيمكن أن يُشكر المرء على ألمه؟ “لقد ضحيت من أجلنا” وهي جملة سيضحك فنسنت بسببها لأنها تذكره بماضيه الديني. الأفضل أن يقال له “لقد خدعتنا”. حينها فقط سيضحك فنسنت. إنها الجملة التي تصف مكيدته التي صنعت من الرسم مصيرا.

كاتب عراقي

فاروق يوسف

:: مقالات أخرى لـ فاروق يوسف

وصية فنسنت, 2018/01/22

رفقي الرزاز يرسم بمزاج أسطوري يثق بالواقع, 2018/01/21

يوميات شاعر عربي في نيويورك: سأهبك حذائي المجنّح, 2018/01/21

السياب في 'أنشودة المطر'.. الكتاب الذي غير خرائط الشعر العربي, 2018/01/20

الخلايا النائمة وصمت العمائم, 2018/01/18

أرشيف الكاتب

فاروق يوسف

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

التحالف العربي يساعد اليمن بـ1.5 مليار دولار

2018-01-22

القوات التركية تتوغل في سوريا

2018-01-22

'مسيرات نسائية' في لاس فيغاس ولندن ضد ترامب

2018-01-22

ولد الشيخ: الأطراف اليمنية تستجيب لاستئناف مشاورات السلام

2018-01-22

حملة اعتقالات في تركيا ضد معارضي العملية العسكرية في سوريا

2018-01-22

احتجاجات ليلية في مناطق الحوض المنجمي جنوب تونس

2018-01-22

الرئيس الفلسطيني يبحث عن دعم الأوروبيين وسط توتر مع الأميركيين

2018-01-22

تمديد إغلاق الحكومة الأميركية

2018-01-22

جثث الجهاديين المتحللة تؤرق حياة سكان الموصل القديمة

2018-01-22

القوات البرية التركية تدخل عفرين

yesterday 07:12:12

:: اختيارات المحرر

فيسبوك يحدد لمستخدميه وسائل الإعلام الجديرة بالثقة

العمارة الكويتية من البيوت الطينية إلى التصاميم الحديثة

النسيان والإسمنت يهددان التراث المعماري في الدار البيضاء

نساء يخترقن عالم السيارات قلعة الرجال الحصينة

جلسة تصوير لمجلة فوغ في صحراء الإمارات

علماء يرفعون سن المراهقة حتى 24 عاما

عالم الموضة ينتصر للصحافة

أسر المتعافين من فيروس سي بمصر.. ولادة جديدة لحياة دون قلق

نقاشة أكف العرائس: بيوت المغاربة لا تخلو من الحناء

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا