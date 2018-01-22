الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

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الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

سكولاري يشيد بالنجم باولينيو

سكولاري يؤكد أن نيمار ستكون لديه الفرصة ليصبح اللاعب الأفضل في العالم بحلول 2019، تماما مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

العرب  [نُشر في 2018/01/22، العدد: 10877، ص(23)]

سكولاري: باولينيو صفقة رابحة لبرشلونة

ريو دي جانيرو - أشاد المدرب لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني لمنتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 2002، كثيرا بمواطنه باولينيو جونيور، مؤكدا أنه صفقة رابحة لبرشلونة، ودافع في الوقت ذاته عن سيناريو رحيل نيمار جونيور إلى باريس سان جرمان.

وقال سكولاري، إنه تفاجأ من اهتمام برشلونة بضم باولينيو، لكنه بعد أن شاهد أسلوب لعب البارسا هذا الموسم، أدرك لماذا أصر المدرب إرنستو فالفيردي على التعاقد معه، وذلك لإمكانياته العديدة على أرض الملعب، وقدرته على التحرك وتسجيل الأهداف، وتوفير الدعم لزملائه.

وتابع “بالطبع، أبلغني باولينيو باهتمام برشلونة، فالعلاقة بيننا استثنائية، وكان أول لاعب طلبت التعاقد معه، عندما توليت مسؤولية غوانزو إيفرغراند الصيني، ولقد حاول برشلونة ضمه بمقابل مادي أقل، إلا أن الأمر كان صعبا، خاصة أن الأندية الصينية تستهدف شراء النجوم، وليس بيعهم”.

وأشار سكولاري إلى أن تألق باولينيو مع برشلونة أفاد جميع لاعبي الفريق الكتالوني، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أظهر بوضوح مدى تفاهمه على أرض الميدان مع نجم السامبا.

من ناحية أخرى، أكد المدرب البرازيلي المخضرم تفهمه لقرار مواطنه نيمار جونيور بالرحيل عن برشلونة الصيف الماضي والانضمام إلى باريس سان جرمان الفرنسي، قائلا إن نيمار ستكون لديه الفرصة ليصبح اللاعب الأفضل في العالم بحلول 2019، تماما مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأشار سكولاري إلى أن نيمار أراد الخروج من ظل ميسي، لذلك اتجه إلى الفريق الباريسي حيث أصبح هناك النجم الأول بلا منازع، رغم أن الفريق الباريسي يملك أيضا العديد من النجوم المميزين، مثل كافاني، مبابي، ورابيو وماركينيوس.

وواصل “تصرفات نيمار التي اتبعها للرحيل عن برشلونة، لم تشوه كرة القدم البرازيلية كما يعتقد البعض”.

وتابع ضاحكا “إذا تصرف نيمار بشكل طبيعي وذهب إلى برشلونة وطلب منه المغادرة، فهل كان سيوافق؟ بالتأكيد لا”. وتساءل في ختام تصريحاته “ماذا فعل برشلونة مع باولينيو؟ أعتقد أن الشيء نفسه تكرر في الصفقتين، لقد دفع برشلونة الشرط الجزائي في عقد باولينيو، كما دفع سان جرمان الشرط الجزائي في عقد نيمار”.

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