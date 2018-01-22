هامبورغ يفسخ تعاقده مع جيسدول

فيليكس ماجات وتوماس دول وبرونو لاباديا على قائمة المرشحين لخلافة ماركوس جيسدول في تدريب هامبورغ.

العرب

سوء النتائج تطيح بجيسدول

هامبورغ (ألمانيا) - أعلن نادي هامبورغ المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع المدرب ماركوس جيسدول.

وجاء المسمار الأخير في نعش جيسدول من خلال الهزيمة التي مني بها هامبورغ على يد ضيفه كولن 2-0. وتولى جيسدول تدريب هامبورغ منذ سبتمبر 2016 وساهم في تفادي الفريق الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. ولكن استمرت معاناة هامبورغ في الموسم الحالي أيضا وأصبح مهددا بالهبوط من البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق هامبورغ انتصارين فقط في آخر 17 مباراة وتعرض لكبوة جديدة بخسارته أمام كولن الذي يتذيل جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن هامبورغ. وقال جيسدول “النادي أبلغني بفسخ تعاقدي، كنت أود استكمال المهمة لكن علي أن أتقبل الأمر”.

وأوضح هيربرت بروتشهاغن رئيس مجلس إدارة هامبورغ في بيان رسمي للنادي “إنهاء التعاقد مع المدربين ليس بالأمر المرغوب فيه، نرى أن ضخ دماء جديدة أمر ضروري في سبيل تحقيق هدفنا المتمثل في البقاء بدوري الدرجة الأولى”.

وفاز هامبورغ في أول مباراتين في الموسم وسط آمال عريضة عن تقديم موسم مختلف، لكن الفريق حقق انتصارين آخرين فقط وجمع تسع نقاط فقط من آخر 17 مباراة.

ويبحث بروتشهاغن ومدير الكرة ينز تودت عن مدرب جديد للمساعدة في انتشال الفريق من كبوته. وتردد أن قائمة المرشحين لخلافة جيسدول، تضم فيليكس ماجات وتوماس دول وبرونو لاباديا.