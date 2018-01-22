الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

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الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10877

ليلة للشعر المغربي بدار الشعر بتطوان

دار الشعر في تطوان تفتتح برنامجها لسنة 2018 بإحياء 'ليلة الشعر' بفضاء مدرسة الصنائع والفنون الوطنية يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

العرب  [نُشر في 2018/01/22، العدد: 10877، ص(14)]

تجديد اللقاء بين الشعر والموسيقى

تطوان (المغرب) – تفتتح دار الشعر في تطوان برنامجها لسنة 2018 بإحياء “ليلة الشعر”، وذلك الجمعة 26 يناير الجاري، بفضاء مدرسة الصنائع والفنون الوطنية، ابتداء من الساعة السادسة مساء.

ويشارك في ليلة الشعر الشاعر عبدالسلام بوحجر والشاعر رضوان أعيساتن والشاعرة عزيزة رحموني. كما يحيي الليلة عازف البيانو حمزة بوتغراصا، وعازف الكمان محمد الحمام، حيث تواصل دار الشعر تجديد اللقاء بين الشعر والموسيقى.

ويمثل الشاعر عبدالسلام بوحجر جيل الثمانينات، ضمن طبقات الشعراء المغاربة، مثلما يمثل صوتا شعريا يكتب القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة بروح مجددة.

في مقابل ذلك، ينتمي رضوان أعيساتن إلى جيل التسعينات الأول، مثلما يمثل أحد أهم شعراء قصيدة النثر منذ ذلك الزمن الشعري، كما يعد أعيساتن اليوم أحد أبرز كتاب قصيدة الهايكو في المغرب. ولعله قد حاز براعتها وكثافتها من تجربته الرفيعة في كتابة القصة القصيرة أيضا.

وتنتمي الشاعرة عزيزة رحموني إلى شعراء الألفية الحالية، وهي تكتب قصيدة معاصرة تكشف فيها عن ثقافة شعرية كونية، وعن حساسية عالية تحتفي بشعرية الصوت والصمت معا.

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