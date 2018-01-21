انتهاء الهجوم على فندق انتركونتيننتال في كابول بمقتل جميع المسلحين

القوات الأفغانية تنهي حصارا فرضه مسلحون على فندق في كابول وتقتل آخر مسلح من مجموعة مؤلفة من ثلاثة مهاجمين اقتحموا الفندق واحتجزوا رهائن.

العرب

السفارة الأميركية حذرت من احتمال وقوع هجمات على فنادق في كابول

كابول - أنهت القوات الخاصة الأفغانية الأحد حصارا فرضه مسلحون خلال الليل على فندق انتركونتيننتال في العاصمة كابول وقتلت آخر مسلح من مجموعة مؤلفة من ثلاثة مهاجمين اقتحموا الفندق واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن لساعات.

وقتل مسلحان منهم ليلة السبت. وكانت تقارير مبدئية أشارت إلى أن أربعة مسلحين هاجموا الفندق.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين وإصابة سبعة آخرين.

وجاء في بيان لطالبان أن خمسة مهاجمين شاركوا في الهجوم الذي استمر لساعات. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد قالت في وقت سابق إن قوات الأمن قتلت أربعة مهاجمين

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين قُتلوا كما أصيب ستة آخرون في حين تم إجلاء 153 شخصا من بينهم 41 أجنبيا.

ومع طلوع الأحد شوهدت سحب من الدخان الكثيف وهي تتصاعد من مبنى الفندق. كما يمكن رؤية عدة عربات مدرعة تابعة للجيش الأمريكي مدججة بأسلحة ثقيلة قرب الفندق بصحبة وحدات الشرطة الأفغانية.

وجاء الهجوم بعد يومين من إصدار السفارة الأميركية تحذيرا من احتمال وقوع هجمات على فنادق في كابول.

و يأتي الهجوم الأحدث في سلسلة هجمات في كابول أكدت الوضع المحفوف بالمخاطر في المدينة وقدرة المتشددين على توجيه ضربات تهدف إلى تقويض الثقة في الحكومة المدعومة من الغرب.

وقال أحمد حارس ناياب مدير الفندق الذي نجح في الفرار سالما إن المسلحين دخلوا الجزء الرئيسي من الفندق من خلال مطبخ قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى باقي أنحاء الفندق.

وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن المهاجمين احتجزوا بعض موظفي ونزلاء الفندق رهائن.

ويقع فندق انتركونتيننتال على قمة تل وتحيط به حراسة مكثفة مثل معظم المباني العامة في كابول وقد سبق تعرضه لهجوم من مقاتلي حركة طالبان عام 2011.

ويعد انتركونتيننتال أحد فندقين فاخرين رئيسيين في كابول وكان من المقرر أن يستضيف مؤتمرا لتكنولوجيا المعلومات الأحد.

وقال أحمد وحيد وهو مسؤول في وزارة الاتصالات إن أكثر من مئة من مديري ومهندسي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات كانوا في الفندق وقت وقوع الهجوم.

تحذير أميركي

جاء الهجوم بعد أيام من زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي لكابول لاتاحة الفرصة أمام كبار ممثلي الدول الأعضاء لتقييم الوضع في أفغانستان.

وقد يؤدي الهجوم إلى تشديد إضافي للإجراءات الأمنية في كابول. وقال دانيش إن شركة خاصة تولت أمن الفندق قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية السبت إنها تتابع الوضع وإنها على اتصال بالسلطات الأفغانية لتحديد ما إذا كان أي مواطنين أميركيين قد تعرضوا لأذى في الهجوم.

وقال الكابتن توم جريسباك المتحدث باسم مهمة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إنهم يراقبون الأمر عن كثب لكن لم يتضح دور القوات الدولية في التصدي للهجوم.

وأضاف في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "قوات الدفاع والأمن الأفغانية تقود جهود الرد. وفقا لتقارير مبدئية لم يصب أفراد من الدعم الحازم أو (القوات الأمريكية) في الواقعة".

وعلى الرغم من أن قوة الدعم الحازم تقول إن حركة طالبان تتعرض لضغوط بعد أن عززت الولايات المتحدة مساعدتها لقوات الأمن الأفغانية وكثفت الغارات على المسلحين تظل الأوضاع الأمنية في البلاد مضطربة.

ومع تزايد الضغوط في أرض المعركة حذر مسؤولون أمنيون من أن خطر شن هجمات على أهداف هامة في كابول ومدن أخرى سيزيد بدوره.

وبعد هجمات متكررة في كابول، وخاصة هجوم في مايو أيار بشاحنة ملغومة قتل فيه 150 شخصا على الأقل خارج السفارة الألمانية، شددت السلطات الإجراءات الأمنية أكثر.

ورغم أنه يحمل الاسم نفسه، فإن فندق انتركونتيننتال في كابول ليس جزءا من مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية التي أصدرت بيانا في 2011 قالت فيه "فندق انتركونتيننتال في كابول ليس جزءا من مجموعتنا وليس كذلك منذ عام 1980".