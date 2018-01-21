الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

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الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

تونس: مقتل مساعد زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي

القوات التونسية تنجح في القضاء على بلال القبي بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة المحلي في البلاد.

العرب  [نُشر في 2018/01/21]

القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع

تونس - قال مسؤول حكومي إن القوات الخاصة في تونس قتلت بلال القبي وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في كمين بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن بلال القبي وهو جزائري هو "الذراع اليمنى لعبد الودود" مضيفا انه التحق بالجبال منذ كان عمره 15 عاما قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة.

وفي بيان قالت وزارة الداخلية إن القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع في تونس وهو المكلف بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفرعيها في تونس وليبيا.

وكتيبة عقبة بن نافع الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بتونس وتحتمي بجبال في القصرين قرب الحدود الجزائرية.

ونجحت القوات التونسية في توجيه ضربات قوية لكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة جند الخلافة التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو زعيم عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين مما جعل الخطر يتراجع نسبيا خصوصا بعد هجمات تعرض لها متحف باردو وفندق بمنتجع سوسة قتل خلالها عشرات السياح الغربيين.

وشهدت تونس منذ أيار 2011 العديد من الأعمال الإرهابية، والتي تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتحسنت الأوضاع الأمنية بشكل كبير منذ 2015 واعتقلت تونس مئات المتشددين وفككت عشرات الخلايا.

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