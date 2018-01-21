الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

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الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

ترامب غير مرحب به في دافوس

70 رئيس دولة وحكومة وأرباب عمل وأصحاب ملايين ومشاهير يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي قد يواجه فيه الرئيس الأميركي انتقادات حادة بسبب شعاره 'أميركا أولا'.

العرب  [نُشر في 2018/01/21، العدد: 10876، ص(6)]

استقبال ترامب لن يكون بالترحيب

دافوس (سويسرا) - يستضيف منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية الأسبوع المقبل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تشارك فيه النخب السياسية والاقتصادية لكن برنامجه لن يكون بهدوئه المعهود مع مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب صاحب شعار “أميركا أولا”.

ويشارك 70 رئيس دولة وحكومة وأرباب عمل وأصحاب ملايين ومشاهير في المنتدى الذي تستمر أعماله من الثلاثاء إلى الجمعة في شرق سويسرا، حيث الموضوع الأساسي على جدول الأعمال سيكون “بناء مستقبل مشترك في عالم متجزأ”.

ولكن هذه النوايا الحسنة ستصطدم بالمشاركة غير المتوقعة لترامب التي ستكون الأولى لرئيس الأميركي منذ بيل كلينتون في العام 2000.

ويقول دوغلاس ريديكر، من مؤسسة “بروكينغز” والممثل الأميركي السابق لدى صندوق النقد الدولي، إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن “التناقض مع شعار ‘أميركا أولا’ كبير جدا”.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، إنه سيدافع عن النمو الأميركي القوي والميل التراجعي للبطالة والأرقام القياسية في وول ستريت.

وستكون كلمته في ختام المنتدى الجمعة النقطة الأبرز في الطاولات المستديرة ومآدب العشاء وغيرها من الجلسات التي ستشارك فيها النخب العالمية التي غالبا ما ينتقدها ترامب.

ومن بين المشاركين في المنتدى الذي سيعقد على علو 1550 مترا كبار رجال الأعمال على غرار جورج سوروس ولويد بلانكفيد رئيس مجلس إدارة مصرف غولدمان ساكس الذي استهدفته الحملة الانتخابية لترامب.

ويستضيف المنتدى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تخوض بلاده صراع قوة على الصعيد التجاري ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي استهدفها ترامب بإحدى تغريداته اللاذعة المعهودة.

وسيسعى المنتدى إلى تمثيل جديد لحمل شعلة العولمة والتبادل الحر.وفي العالم 2017، تولى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه المهمة ولقي ترحيبا من الحضور الذي كان لا يزال تحت وطأة صدمة بريكست والانتخابات الأميركية.

ويلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رد على شعار نظيره الأميركي “لنعيد إلى أميركا عظمتها” بـ”لنعيد إلى الأرض عظمتها” كلمة الأربعاء لكن هل ستلقى تأييدا؟ كما ستلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلمة في اليوم نفسه بعد أن قررت المشاركة في اللحظة الأخيرة.

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