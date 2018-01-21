مخالفة مرورية لسيارة من الثلج

الشرطة الكندية تحرر مخالفة مرور ضد تمثال سيارة صنعها سيمون لابريز من الثلج.

العرب

المجسم بدا وكأنه سيارة حقيقية مغطاة بالثلوج

مونتريال (كندا) - حرر رجال شرطة المرور في مدينة كندية مخالفة انتظار ضد السيارة الوهمية، تبيّن في ما بعد أنها مجسم لسيارة بالحجم الطبيعي من الجليد من صنع مواطن كندي.

ووفقا لموقع “إندي 100” البريطاني، قام سيمون لابريز بصناعة تمثال سيارة من الثلج بمدينة مونتريال الكندية، قبل أن يتلقى مخالفة مرورية تنص على ركن السيارة في مكان مخالف.

ونشر لابريز صورة للمجسم الذي صممه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا أنه بعد تحرير المخالفة بالفعل، سرعان ما اكتشف رجال الشرطة الخدعة التي وقعوا فيها وأن السيارة ما هي إلا كميات من الجليد تم نحتها بشكل مبتكر.

وتجاوب رجال الشرطة مع مزاح لابريز بأن تركوا له ورقة على السيارة المزيّفة كتب عليها “لقد أسعدت مساءنا، هاهاها”.

وقال لابريز معلقا على الحادث “لقد كان يوما جميلا، لذا قررت أن أفعل شيئا مميزا، فبدأت بنحت سيارة في أحد الشوارع القريبة من منزلي، لقد بدت سيارة حقيقية مغطاة بالثلوج”.

وأضاف “لقد ظنت الشرطة أنها سيارة حقيقية متوقفة في مكان خاطئ منذ عدة أيام لأنها مغطاة بالثلوج بشكل كامل، ولم تتوان عن تحرير مخالفة لهذه السيارة المزيفة. إنه أمر مثير للسخرية”.