إجراء عمليات تجميل للإبل بهدف الفوز بـ31.7 مليون دولار

آلاف الإبل تتنافس في السعودية على جوائز تتخطى 55 مليون دولار في فئتي الجمال والسرعة.

العرب

البحث عن مزيد من نقاط الجمال

الرياض - يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قرب العاصمة السعودية الرياض مراحله الحاسمة الأسبوع المقبل مع احتدام المنافسة للفوز بأكثر من 55 مليون دولار أهمها في فئتي الجمال والسرعة، في وقت تحاول فيه السعودية تنشيط قطاعها السياحي.

وتحتضن بلدة رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة “أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم” في نسخته الثانية على مساحة 30 مليون متر مربع وسط الصحراء، بحسب ما يقول منظموه.

وانطلق المهرجان في اليوم الأول من يناير الحالي ويستمر حتى مفتتح فبراير المقبل، إلا أن المسابقات الأهم فيه تبلغ مراحلها الحاسمة بدءا من الأسبوع المقبل.

ويشارك في بلدة رماح نحو 26 ألف جمل في مسابقة “مزاين الإبل” التي تتوج فيها الإبل بجوائز يبلغ مجموعها نحو 31.7 مليون دولار. ووفقا للمنظمين، دفعت حدة التنافس بين ملاك الإبل بعضهم إلى محاولة إجراء عمليات تجميل للإبل لإضفاء المزيد من نقاط الجمال والفوز بمراكز متقدمة. وضبطت إدارة المهرجان أكثر من 20 حالة “عبث وغش” حتى الآن.

وينطلق الأربعاء المقبل إلى جانب مسابقة المزاين سباق الهجن ويستمر حتى نهاية المهرجان، ويبلغ مجموع جوائزه حوالي 25.3 مليون دولار، بمشاركة ملاك من الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان. كما يعرض المهرجان أطول ناقة في العالم بطول ثلاثة أمتار.