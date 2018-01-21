الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

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الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

امرأة تنجب بعد موتها بعشرة أيام

العاملون في صالة جنازة الأم المتوفية يعثرون على طفل حديث الولادة داخل تابوتها في جنوب أفريقيا .

العرب  [نُشر في 2018/01/21، العدد: 10876، ص(24)]

المرأة الميتة وضعت مولودها وهي حامل في الشهر التاسع

بريتوريا - تمكن جنين من الخروج من بطن أمه المتوفية منذ عشرة أيام، حيث وضعت امرأة ميتة وهي حامل في الشهر التاسع طفلها داخل تابوتها في جنوب أفريقيا، واكتُشف الأمر بشكل مفاجئ خلال مراسم جنازتها.

وعثر العاملون في صالة جنازة الأم المتوفية على طفل حديث الولادة ولد من رحمها خلال مراسم الجنازة بمنطقة نومفيليسو بمقاطعة نوماسونتو مدوي في جنوب أفريقيا.

وأفاد ليندوكوهل فونديل ماكالانا، صاحب صالة الجنازة، لصحيفة تايمز لايف “لقد صدمنا ونخاف من أنه لم يكن لدينا حتى الوقت للنظر في جنس الطفل، كنت في العمل لأكثر من 20 عاما، ولم أسمع أن امرأة ميتة تلد”. وتم دفن المولود والأم في تابوت كبير، وتقول العائلة إن الاكتشاف المروع كان مدمرا ومؤلما.

وقالت والدة المتوفاة إن ابنتها توفيت فجأة بعد أن واجهت “مشاكل في التنفس”. وأضافت “دمرتني وفاة ابنتي المفاجئة، وتلقيت الآن صدمة حياتي عندما علمت أنها ولدت وهي ميتة بعد 10 أيام”.

وأوضح الأطباء لوسائل الإعلام المحلية أنه من الوارد أن يتم طرد الجنين من جسد الأم بمساعدة الغازات، وأن ارتخاء العضلات بعد الوفاة أسهم أيضا في الولادة.

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