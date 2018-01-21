استفسارات سياحية: نصائح لتحافظ على نشاطك أثناء السفر

مضيفة بشركات طيران أميركية تنصح المسافرين بعدم شرب القهوة التي تقدم على متن الطائرة، مشددة على أنها هي ذاتها المستخدمة في المراحيض.

العرب

استثمار لحظات الانتظار بممارسة المطالعة

◄ أورد موقع “إنتربرنيوير” الإلكتروني نصائح تمكن المسافر من أداء نشاطات تبقيه في حالة إنتاجية معقولة.

ومن بين هذه النصائح تجنب القيام بنشاطات تتطلب التركيز وبذل جهد كبير أثناء انتظاره في المطار أو تواجده على متن الطائرة، وعوضا عن ذلك عليه أن يحاول أن يستثمر لحظات الانتظار بممارسة المطالعة أو الاستماع إلى الموسيقى أو تصفح المواقع الإخبارية على هاتفه.

كما أن عليه أن يحاول التعرف على المزيد من المعلومات عن البلد الذي يقصده.

◄ كشفت مضيفة طيران أن المياه المستخدمة لصنع القهوة على متن الطائرة، هي نفس المياه المستخدمة في المراحيض، مؤكدة أنها يمكن أن تحمل جراثيم خطيرة مثل أي كولي، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونصحت المضيفة المدعوة بيتي، والتي تقول إنها تعمل لصالح إحدى شركات الطيران الأميركية، المسافرين بعدم شرب القهوة التي تقدم على متن الطائرة، مشددة على أن المياه المستخدمة لصنع القهوة ليست نظيفة كما يعتقد الكثيرون.

◄ قدم موقع “إندبندنت ترافلر” قائمة مؤلفة من خمس نصائح للإجراءات التي يجب على المتقاعدين والمسنين القيام بها قبل وأثناء قيامهم برحلاتهم السياحية.

ومن بين هذه النصائح ضرورة زيارة المسافر المسن إلى الطبيب قبل أن يستقل الطائرة، بالإضافة إلى البحث عن عروض سفر مناسبة للمسنين واستشارة المختصين في شؤون الحجوزات والسفر.

وينبغي على المسافر أن يدّخر المال الكافي للقيام برحلته، وأن يعد خطة دقيقة للإنفاق تجنبه الوقوع في المشاكل المالية أثناء السفر.

◄ أفاد موقع “ذي ميوز” الإلكتروني أن المسافر بهدف العمل بإمكانه في بعض الخطوات أن يحول رحلته من رحلة مضنية إلى رحلة ذات طابع سياحي وترفيهي عبر تجزيء العمل، أي أن يقوم بتقسيم مهامه وأعماله، وإنجازها على مراحل للتخفيف من التوتر الناجم عن العمل المتواصل.

كما أن عليه اختيار مكان مناسب للإقامة يوفر له الراحة والهدوء، بالإضافة إلى تجنبه البقاء ضمن نطاق المدينة وصخبها بعد الانتهاء من العمل، وأن يحاول الخروج في نزهات إلى الأماكن الطبيعية.