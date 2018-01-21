أخبار التكنولوجيا: استثناء مكالمات هامة في وضع 'عدم الإزعاج'

أبل تضع مجموعة من أدوات 'المراقبة الأبوية' على أجهزة 'آيفون' و'آيباد' لجعل استخدام الأجهزة الذكية 'آمنا' للأطفال.

العرب

تفعيل خاصية عدم الإزعاج

برلين - على الرغم من تفعيل المستخدم لوضع عدم الإزعاج “دو نوت ديستارب” في الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس”، إلا أنه قد تنتظر في بعض الأحيان بعض المكالمات الهاتفية الهامة، وهنا يمكنه استثناء بعض الأرقام الهاتفية المحددة من خلال بعض الخطوات البسيطة في قائمة الإعدادات.

وأوضحت شركة أبل كيفية القيام بذلك مع هاتف آيفون من خلال قائمة الإعدادات؛ حيث يمكن تحديد بعض الأرقام الهاتفية المفضلة أو مجموعة معينة من جهات الاتصال في وضع عدم الإزعاج “دو نوت ديستارب”، حيث تصدر نغمة رنين من الهاتف عند استقبال مكالمة أو رسالة من جهات الاتصال هذه، ويسري ذلك على المكالمات الهاتفية المتكررة، فإذا قام شخص بالاتصال بالمستخدم مرتين في غضون ثلاث دقائق، فلن يتم كتم صوت المكالمة الهاتفية الثانية.

ويمكن لأصحاب هواتف غوغل أندرويد بدءا من الإصدار 8.1 السماح بالمكالمات الهاتفية والرسائل من بعض جهات الاتصال المعينة أثناء تفعيل وضع عدم الإزعاج “دو نوت ديستارب”.

وللقيام بذلك يتعين على المستخدم تحديد خيار “المكالمات الهامة فقط” (بريوريتي أونلي) في إعدادات وضع عدم الإزعاج، وبعد ذلك يتم تحديد الخيار الصحيح في الإعدادات الأخرى.

استخدام "آيفون" و"آيباد" آمن للأطفال

وضعت شركة أبل مجموعة من أدوات “المراقبة الأبوية” على أجهزة “آيفون” و”آيباد” لجعل استخدام الأجهزة الذكية “آمنا” للأطفال. ولتفعيل أدوات “المراقبة الأبوية” يمكن اتباع الخطوات التالية:

*اذهب إلى إعدادات الجهاز أو الحاسب اللوحي، ثم توجه إلى أيقونة “عام”، وانتقل إلى أيقونة “القيود”، وأدخل رمز المرور الخاص بتلك الأيقونة، حتى لا يتمكن طفلك من الولوج إليها.

*عند الدخول إلى أيقونة القيود، يمكنك تعطيل عمل عدد من التطبيقات، التي لا ترغب في أن يستخدمها طفلك، ومنع طفلك من تثبيت أو حذف أي تطبيق أو إجراء عمليات شراء داخل التطبيقات أيضا.

*بعد الانتهاء من تقييد التطبيقات، ابدأ في تقييد المحتوى الذي يسمح لطفلك بالولوج إليه، مثل الأفلام وتصفحها، ونوعية الموسيقى ومواقع الإنترنت، التي يمكن أن يتم الولوج إليها.

*وفي نفس الأيقونة سيدخل المستخدم إلى خيار الخصوصية لمنع طفلك من إجراء أي تغييرات على التطبيقات، وخاصة تلك التطبيقات التي تسمح بالوصول إلى الصور الخاصة بالجهاز .

*انتقل بعد ذلك إلى إعدادات الجهاز، واذهب إلى قسم “إعدادات الألعاب”، وانتقل بعدها إلى قسم “القيود” داخل إعدادات الألعاب لعطيل خاصية الولوج إلى الألعاب متعددة اللاعبين.

*أخيرا، اذهب في إعدادات الجهاز، واختر أيقونة “مشاركة العائلة”، والتي تنبه “آيفون” أو “آيباد” بإضافة حساب طفلك كما أن “مشاركة العائلة” ستمنع طفلك من مشاركة موقعه أو مشاركة أي محتوى على أي موقع تواصل اجتماعي.

*وفي النهاية، يمكنك أن تحل تلك الأزمة بالكامل، عن طريق وضع هاتفك على وضع “الطيران”، والذي لا يسمح له بالدخول إلى الإنترنت، وضع قيودا على إمكانية تغيير ذلك الوضع.