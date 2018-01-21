الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

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الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

تطبيقات المساعد الرقمي مستقبل التحكم في الأجهزة الذكية

أمازون تدخل سوق تطبيقات المساعد الرقمي بالسماعات والسيارات وأجهزة اللاب توب ومرايا الحمامات وكاشفات الدخان والأفران والثلاجات.

العرب  [نُشر في 2018/01/21، العدد: 10876، ص(17)]

الأوامر الصوتية تصبح من الطرق الطبيعية جدا للتحكم في الأجهزة

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - احتلت تطبيقات المساعد الرقمي مكانة بارزة خلال فعاليات معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، حيث انتشرت اللافتات الإعلانية للترويج للمساعد الرقمي “غوغل أسيستنت” في جميع أروقة المعرض.

ومع ذلك لم تهدأ وتيرة التطوير في التطبيقات المنافسة، حيث انتشر استعمال تطبيق أمازون “أليكسا” في الكثير من الأجهزة دون دعاية كبيرة، وبدأ يظهر تطبيق المساعد الرقمي من أمازون في السماعات والسيارات وأجهزة اللاب توب ومرايا الحمامات وكاشفات الدخان والأفران والثلاجات.

وأوضح بريان بلاو، المحلل بشركة أبحاث السوق غارتنز، أن العملاق التجاري أمازون يدفع تطبيقات المساعد الرقمي بقوة في أسواق المنتجات المختلفة، وأصبح هناك الكثير من الشركاء للنظام الإيكولوجي المتنامي الخاص بالأجهزة، التي يتم التحكم فيها عن طريق الأوامر الصوتية، وكذلك العمل مع الأجهزة الأخرى وإجراء الخدمات عبر الإنترنت أو تنفيذ عمليات الشراء عن طريق منصة أمازون.

ومقارنة بشركة غوغل وأبل فإن شركة أمازون يلزمها بعض الخطوات للحاق بالركب، نظرا إلى انتشار تطبيقات المساعد الرقمي المنافسة في معظم الأجهزة الذكية، التي تعمل بنظام أبل “آي أو إس” وغوغل أندرويد.

وأضاف روبرت شبانهايمر، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، قائلا، “تطبيقات المساعد الرقمي تعتبر من الموضوعات الهامة خلال دورة المعرض لهذا العام”؛ فبعد التوقعات الكبيرة والمخيبة للآمال في بعض الأحيان خلال الفترة الأولى لتطبيقات المساعد الرقمي أبل “سيري”، فإن هذه الأنظمة أصبحت تعمل بشكل أفضل بوضوح مع توفير الكثير من المزايا.

وأكد روبرت شبانهايمر على فهم الأوامر الصوتية قائلا، “يتم تحسين التواصل البديهي باستمرار”؛ حيث إن تطبيقات المساعد الرقمي تعد قاصرة على فهم الأوامر الجامدة، ولكن يمكنها حاليا فهم الأوامر، التي تتم صياغتها بحرية وذلك بفضل تقنية التعرف على الكلام ووظائف الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أن توصيات تطبيقات المساعد الرقمي أصبحت أفضل بكثير، في ما يتعلق مثلا برحلات الطيران والبث التلفزيوني وعروض التسوق، وذلك بفضل جمع البيانات وتحليلها بصورة أفضل من السابق.

وإلى جانب غوغل وأمازون هناك العديد من الشركات العالمية، التي تطلق تطبيقات المساعد الرقمي الخاصة بها، ومنها شركة سامسونغ، التي أعلنت عن إطلاق المساعد الرقمي “بيكسباي” الخاص بها في الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والسماعات خلال هذا العام، ويمتاز المساعد الرقمي من سامسونغ بخصاص الذكاء الاصطناعي، الذي يجيب مثلا على استفسارات حول هوية الممثل في أحد الأفلام أو إظهار عروض التسوق المناسبة من الويب.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الشركة الكورية الجنوبية قائلا، “بحلول 2020 سيكون المساعد الرقمي بيكسباي مثبتا بجميع أجهزة سامسونغ تقريبا”، وأكدت سامسونغ على دعم المساعد الرقمي الخاص بها للعديد من اللغات العالمية خلال العام الجاري.

وأكد خبراء التقنيات أن طريقة التحكم بواسطة الأوامر الصوتية ستصبح من الطرق الطبيعية جدا للتحكم في الأجهزة إلى جانب الطرق الأخرى المعتادة.

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