الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

'بوت الجورب' نجم موضة هذا الشتاء أيضا

نجم موضة الأحذية النسائية لهذا الشتاء يخطف الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر بصفة خاصة، كذلك يتناغم مع بنطال قماشي طويل.

العرب  [نُشر في 2018/01/21، العدد: 10876، ص(21)]

إطلالة جذابة

أوفنباخ (ألمانيا) - قالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس إن “بوت الجورب” يمثل نجم موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء أيضا، ليمنح المرأة إحساسا بالدفء وإطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت شولتس أن بوت الجورب لا يأتي مصنوعا من الجلد، وإنما من التريكو أو النيوبرين وغيرهما من الخامات المرنة ذات التقنية العالية، مشيرة إلى أن سبب تسمية البوت بهذا الاسم يرجع إلى أنه يلتصق بالساق كما لو كان جوربا ذا نعل وكعب.

ويمتد بوت الجورب إلى فوق الكاحل، وهو يعد موديلا مثاليا للمرأة ذات السيقان النحيفة للغاية على وجه الخصوص.

ويخطف بوت الجورب الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر بصفة خاصة، كما أنه يتناغم مع بنطال قماشي طويل.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن “البوت الجورب” عبارة عن أنكل بوت ذي قصّة ضيقة وملتصقة بالكاحل كالجورب، مشيرة إلى أنه يطل بخامات مختلفة، كالمخمل والشموه والجلد اللامع وخامة اللوريكس البرّاقة.

وأضافت “إيلي” أن البوت الجورب يتناغم مع “السروال التنورة” ذي الأرجل القصيرة والواسعة، وكذلك مع السروال الجينز، الذي يمتاز بطرف سفلي قصير من الأمام وطويل من الخلف.

ومن جهة أخرى ذكرت مجلة “بريغيت” الألمانية أنه ينبغي اختيار البوت بما يتناسب مع شكل السيقان، موضحة أن المرأة ذات السيقان القصيرة يغازلها بوت ذو ساق عالية أو بوت فوق الركبة، حيث تبدو السيقان أطول مع هذين الموديلين.

:: اقرأ أيضاً

كيف لتفكيرنا في المستقبل أن يسرق لحظتنا الراهنة

الجسم الرياضي يخفف من معاناة السفر الدائم

حمية البحر المتوسط تحافظ على الوزن وقوة العضلات

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

القوات البرية التركية تدخل عفرين

2018-01-21

بنس يصل الأردن في جولة لاحتواء تداعيات قرار القدس

2018-01-21

تونس: مقتل مساعد زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي

2018-01-21

انتهاء الهجوم على فندق انتركونتيننتال في كابول بمقتل جميع المسلحين

2018-01-21

تصويت جديد لإخراج الحكومة الأميركية من الشلل

2018-01-21

القضاء العراقي يقضي بإعدام ألمانية لانتمائها إلى داعش

2018-01-21

السيسي وعنان يعلنان ترشحهما للانتخابات الرئاسية في مصر

yesterday 07:20:20

بنس يبدأ جولته للشرق الأوسط وسط مقاطعة فلسطينية

yesterday 08:30:50

تركيا تقصف أهدافا كردية في عفرين

yesterday 09:18:46

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يوقف أنشطة الحكومة الأميركية

yesterday 10:14:55

:: اختيارات المحرر

جمعية بريطانية تفتح أبواب الشهرة للفنانين المهمشين

امرأة تنجب بعد موتها بعشرة أيام

إجراء عمليات تجميل للإبل بهدف الفوز بـ31.7 مليون دولار

مخالفة مرورية لسيارة من الثلج

تايلور سويفت مهددة بالقتل

مدينة نيس الفرنسية وجهة السياح في شهر فبراير

كيف لتفكيرنا في المستقبل أن يسرق لحظتنا الراهنة

الجسم الرياضي يخفف من معاناة السفر الدائم

حمية البحر المتوسط تحافظ على الوزن وقوة العضلات

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا