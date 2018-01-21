'بوت الجورب' نجم موضة هذا الشتاء أيضا

نجم موضة الأحذية النسائية لهذا الشتاء يخطف الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر بصفة خاصة، كذلك يتناغم مع بنطال قماشي طويل.

العرب

إطلالة جذابة

أوفنباخ (ألمانيا) - قالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس إن “بوت الجورب” يمثل نجم موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء أيضا، ليمنح المرأة إحساسا بالدفء وإطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت شولتس أن بوت الجورب لا يأتي مصنوعا من الجلد، وإنما من التريكو أو النيوبرين وغيرهما من الخامات المرنة ذات التقنية العالية، مشيرة إلى أن سبب تسمية البوت بهذا الاسم يرجع إلى أنه يلتصق بالساق كما لو كان جوربا ذا نعل وكعب.

ويمتد بوت الجورب إلى فوق الكاحل، وهو يعد موديلا مثاليا للمرأة ذات السيقان النحيفة للغاية على وجه الخصوص.

ويخطف بوت الجورب الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر بصفة خاصة، كما أنه يتناغم مع بنطال قماشي طويل.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن “البوت الجورب” عبارة عن أنكل بوت ذي قصّة ضيقة وملتصقة بالكاحل كالجورب، مشيرة إلى أنه يطل بخامات مختلفة، كالمخمل والشموه والجلد اللامع وخامة اللوريكس البرّاقة.

وأضافت “إيلي” أن البوت الجورب يتناغم مع “السروال التنورة” ذي الأرجل القصيرة والواسعة، وكذلك مع السروال الجينز، الذي يمتاز بطرف سفلي قصير من الأمام وطويل من الخلف.

ومن جهة أخرى ذكرت مجلة “بريغيت” الألمانية أنه ينبغي اختيار البوت بما يتناسب مع شكل السيقان، موضحة أن المرأة ذات السيقان القصيرة يغازلها بوت ذو ساق عالية أو بوت فوق الركبة، حيث تبدو السيقان أطول مع هذين الموديلين.