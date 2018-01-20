الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

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الاحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10876

استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي

شركات الطيران الليبية تستأنف رحلاتها الدولية في موعدها المحدد بعد انتهائها من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الاشتراطات الأمنية.

العرب  [نُشر في 2018/01/20]

'الأجنحة' لم تنته من صيانة طائراتها بعد

طرابلس - استأنفت شركات الطيران رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، صباح السبت، بعد خمسة أيام من تعليقها إثر اشتباكات وقعت بمحيط المطار الاثنين الماضي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق ، سراج الحمال، لـ"بوابة الوسط" أن شركات الطيران استأنفت رحلاتها المسجلة السبت.

وأشار إلى تسيير عدة رحلات من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس في موعدها المحدد، السبت، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الاشتراطات الأمنية.

وأضاف ، سراج الحمال أن رحلات شركة واحدة وهي "الأجنحة" لم تستأنف لأنها لم تنته من صيانة طائراتها بعد .

وأشار إلى تسيير عدة رحلات من مطار معيتيقة في موعدها المحدد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الاشتراطات الأمنية .

وكانت الرحلات توقفت في مطار معيتيقة، الاثنين الماضي، إثر هجوم شنه مجموعة مسلحة بقيادة بشير خلف الله، المدعو "البُقرة"، الموالية لحكومة الإنقاذ السابقة، والمتمركزة بمنطقة تاجوراء (الضاحية الشرقية للعاصمة) من جهة، و"قوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً مما أدى لسقوط قتلى وجرحي.

وتسبب الهجوم في تعريض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر، وترويع سكان المنطقة المحيطة بالمطار، وفق بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، بعد أن خلف 21 قتيلا و69 جريحا بينهم عدد من المدنيين.

والجمعة، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني أن حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة ستستأنف السبت.

واضطرت السلطات إلى تغيير مسارات الرحلات الدولية من وإلى ليبيا إلى مطار مصراتة الدولي (200 كم) شرق العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ان الهجوم كان "يستهدف إطلاق سراح إرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة".

ويوجد داخل المطار سجن يضم من تصفهم السلطات بـ"إرهابيين" وتشرف عليه قوة "الردع الخاصة" بوزارة الداخلية المكلفة أيضا بحماية المطار.

ويشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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