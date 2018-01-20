فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يوقف أنشطة الحكومة الأميركية

الحكومة الأميركية توقف أنشطتها بعد فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية جراء خلافات بشأن الهجرة وأمن الحدود.

العرب

انقسامات بشأن ملفات حساسة

واشنطن - أوقفت الحكومة الأميركية أنشطتها بدءا من منتصف ليل الجمعة بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية جراء خلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل لم يقر أعضاء بالكونغرس اتفاقا بشأن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى 16 شباط. وكان مشروع القرار بحاجة إلى موافقة 60 صوتا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو إلا أنه لم يحصل إلا على موافقة 50 صوتا فقط.

وعارض معظم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين مشروع القرار بعد فشل جهودهم لكي يتضمن حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين صغار السن الذين يطلق عليهم (الحالمون).

وفشلت المفاوضات التي أجراها ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في التوصل لاتفاق قبل انتهاء مهلة منتصف الليل، وأصبحت الحكومة بلا تمويل من الناحية الفنية بحلول منتصف الليل.

وتوقفت أنشطة الحكومة السبت مع حلول الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان "الليلة أعطوا السياسية الأولوية على الأمن القومي وعلى أسر العسكريين والأطفال الضعفاء وعلى قدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين".

وأضاف أنه لن يتفاوض على الهجرة إلى أن تستأنف الحكومة أنشطتها مرة أخرى.

وتابع "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة.. هذا تصرف خاسرين معوقين وليس تصرف مشرعين". وفي المقابل أشار شومر بأصابع الاتهام مباشرة إلى ترامب.

وقال "كما لو كنتم تسعون لتعطيل الأنشطة، وهذا ما حدث الآن وسيقع اللوم برمته على الرئيس ترامب".

وإلى أن يتم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الحكومة، سيتوقف العديد من الوكالات الاتحادية في أنحاء البلاد عن العمل وسيحصل مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين "غير الأساسيين" على عطلة مؤقتة غير مدفوعة الأجر.

ومرر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إجراء بتمويل بديل مؤقت الخميس إلا أن الجمهوريين احتاجوا آنذاك لدعم عشرة ديمقراطيين على الأقل لتمرير مشروع القرار في مجلس الشيوخ. ورغم أن خمسة ديمقراطيين صوتوا لصالحه في نهاية الأمر إلى أن خمسة جمهوريين صوتوا ضده.

وطالب زعماء الديمقراطيين بأن يتضمن الاتفاق حماية (الحالمين) من الترحيل، وهم نحو 700 ألف مهاجر لا يحملون وثائق وصلوا للولايات المتحدة وهم أطفال. لكن رغم المفاوضات بين الحزبين يرفض زعماء الجمهوريين ذلك ولا يبدي أي جانب استعداده للتراجع.

وأصر مكونيل وشومر على أنهما ملتزمان بالتوصل لاتفاق يعيد الحكومة إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

ورفض ترامب الأسبوع الماضي اقتراحا للحزبين وقال إنه يريد ضم أي اتفاق بشأن (الحالمين) لحزمة تشريعية أكبر ستعزز أيضا تمويل بناء جدار حدودي وتشديد الإجراءات الأمنية عند الحدود الأمريكية مع المكسيك.

والتقى شومر بترامب عصر الجمعة، وقال في وقت لاحق إنه وافق على مضض على ضم الجدار الحدودي للمفاوضات ولكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع ترامب بالتوصل لتسوية.

ودعا شومر أيضا ترامب وزعماء الحزبين إلى مواصلة المفاوضات اليوم السبت.

وسيواصل الموظفون "الأساسيون" الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة. وسيتضمن ذلك أكثر من 1.3 مليون شخص في الجيش سيكونون مطالبين بالعمل دون الحصول على أجر إلى أن يتم تمديد أو التوصل لاتفاق جديد بشأن ميزانية تمويل الحكومة.

ورغم أن عمليات إغلاق الحكومة في الماضي لم تسبب ضررا دائما على نحو يذكر للاقتصاد الأمريكي إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى توتر الأسواق المالية.