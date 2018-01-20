السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

الصحافة الأجنبية في مرمى أهداف الأجهزة الأمنية السودانية

اعتقال مراسلين لوسائل إعلام أجنبية محاولة من نظام البشير للتعتيم على الحراك الاحتجاجي المتزايد في السودان.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(2)]

حرب الكلمة

الخرطوم - أعلن مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية، أن السلطات السودانية اعتقلت صحافيا يعمل مع وكالة “رويترز” ومراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” كانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

ويحاول النظام السوداني قمع التحركات الاحتجاجية التي اندلعت منذ نحو شهر وبلغت أقصاها الثلاثاء حينما تجمع الآلاف قرب قصر رئاسي بالخرطوم، وعلى إثرها شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات سياسية على رأسها الأمين العام للحزب الشيوعي والأمين العام لحزب الأمة سارة نقدالله وصحافيين قاموا بتغطية الحدث بينهم مراسل “رويترز” خالد عبدالعزيز ومراسل “فرانس برس” عبدالمنعم أبوإدريس.

ولم تكتف السلطات السودانية بذلك بل شنت حملة مصادرة للصحف المحلية، التي قامت بتغطية تلك التحركات، التي تراجع زخمها منذ الأربعاء، نتيجة القبضة الأمنية المشددة، بيد أن ناشطين يؤكدون أنه ستكون لهم عودة قريبة إلى الشارع.

ويشهد السودان موجة من الاضطرابات بسبب غلاء تكاليف المعيشة وارتفاع سعر الخبز إلى أكثر من الضعف، جراء إجراءات وصفتها المعارضة بالاعتباطية تمثلت في وقف استيراد الطحين لفائدة الشركات الخاصة.

ويرى مراقبون أن اعتقال مراسلين لوسائل إعلام أجنبية يأتي في إطار محاولة التعتيم عن الحراك الاحتجاجي وعملية الهرسلة التي يتعرض لها المحتجون، والتي قد تجيش المجتمع الدولي ضد نظام الرئيس عمر البشير.

وكانت الحركة الشعبية قطاع الشمال المعارضة قد أعلنت الجمعة عن شروعها في إرسال قائمة بالمعتقلين إلى البرلمانات الغربية، ضمت أكثر من 100 معارض وناشط وصحافي في الاحتجاجات الأخيرة بالسودان.

وأكدت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن 5 صحافيين محليين اعتقلوا أيضا ودعت إلى إطلاق سراح جميع الصحافيين على الفور.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة في بيان “من خلال اعتقال وترهيب الصحافيين ومصادرة الصحف ومحاولة الرقابة على نشر الأخبار، تواصل السلطات السودانية السعي لدفع الصحافيين إلى الالتزام بالروايات الرسمية وإلا دفعوا الثمن”.

وذكر البيان نقلا عن تقرير إخباري وشبكة الصحافيين السودانيين المستقلة أن السلطات اعتقلت الصحافيين أثناء تغطيتهما المظاهرات في الخرطوم.

ولم يذكر مسؤول في مجلس الإعلام الخارجي اتصلت به “رويترز” ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للصحافيين السودانيين. وكان المسؤول قال في وقت سابق إنه سيطلَق سراحهما في وقت مبكر الخميس، بيد أنه لم يحصل ذلك حتى مساء الجمعة.

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