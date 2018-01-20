كيت موس في عرض أزياء للرجال

كيت موس وناعومي كامبل تعتليان منصة عرض الأزياء الأخير لدار لوي فويتون في أسبوع الموضة الرجالية في باريس بحضور نجوم كرة القدم.

العرب

باريس – لفت عرض الأزياء الأخير لدار لوي فويتون الخميس الماضي في أسبوع الموضة الرجالية في باريس الأنظار مع اعتلاء كيت موس وناعومي كامبل المنصة ووجود نجوم كرة قدم بين الحضور.

وقدم المدير الفني المكلف بمجموعات الأزياء الرجالية في الدار كيم حونز، مجموعة خريف وشتاء 2018 المستوحاة من الفضاءات الواسعة والأزياء غير الرسمية. وكان أعلن الأربعاء مغادرته دار السلع الفاخرة هذه.

وقد انتهى العرض وسط تصفيق الحضور وصيحاته عندما اختفى العارضون الرجال لتحل محلهم العارضتان البريطانيتان الشهيرتان ناعومي كامبل وكيت موس وقد ارتدتا معاطف مقاومة للمياه ومخصورة جدا تحمل شعار الدار.