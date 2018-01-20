السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

كيت موس في عرض أزياء للرجال

كيت موس وناعومي كامبل تعتليان منصة عرض الأزياء الأخير لدار لوي فويتون في أسبوع الموضة الرجالية في باريس بحضور نجوم كرة القدم.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(24)]

باريس – لفت عرض الأزياء الأخير لدار لوي فويتون الخميس الماضي في أسبوع الموضة الرجالية في باريس الأنظار مع اعتلاء كيت موس وناعومي كامبل المنصة ووجود نجوم كرة قدم بين الحضور.

وقدم المدير الفني المكلف بمجموعات الأزياء الرجالية في الدار كيم حونز، مجموعة خريف وشتاء 2018 المستوحاة من الفضاءات الواسعة والأزياء غير الرسمية. وكان أعلن الأربعاء مغادرته دار السلع الفاخرة هذه.

وقد انتهى العرض وسط تصفيق الحضور وصيحاته عندما اختفى العارضون الرجال لتحل محلهم العارضتان البريطانيتان الشهيرتان ناعومي كامبل وكيت موس وقد ارتدتا معاطف مقاومة للمياه ومخصورة جدا تحمل شعار الدار.

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