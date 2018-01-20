السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة

الشرطة الأميركية تلقي القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة والتخريب المتعمد لمشروع إنتاج عسل النحل في ولاية أيوا.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(24)]

تخريب صبياني

واشنطن – قبضت الشرطة الأميركية على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة والتخريب المتعمد لمشروع إنتاج عسل النحل في ولاية أيوا الواقعة (وسط غرب الولايات المتحدة).

وكانت عملية التخريب، التي وقعت في نهاية ديسمبر الماضي، قد شملت تدمير 50 خلية نحل في مزرعة وايلد هيل هوني، بمدينة سيوكس، مما أدى إلى قتل النحل الذي تجمد من البرد.

ووجهت الشرطة أصابع الاتهام لصبيين (12 و13 عاما)، بتهمة ارتكاب ثلاث مخالفات.

وبحسب ما ورد في موقع بي بي سي البريطاني، قال مالكا المشروع إن الصبيين تسببا في أضرار بقيمة 60 ألف دولار، ووصفا الجريمة بأنها “غير مسؤولة تماما”.

واكتشف جاستين انجيلهاردت وزوجته ما حل بمزرعتهما في 28 ديسمبر الماضي، عندما ذهبا لتنظيف خلايا النحل من آثار الثلوج التي تساقطت عليها.

وصرح انجيلهاردت في حديثه لصحيفة سيوكس سيتي جورنال، بأن الصبيين “كانا يطرقان فوق كل خلية مما تسبب في قتل النحل، لقد قضيا علينا تماما”.

وأضافت الزوجة “لقد اقتحما كوخنا وأخذا كل الأدوات الموجودة ودمرا كل ما طالته أيديهما. الأمر لا يتعلق بالسرقة بل بالتخريب وتحطيم كل شيء”.

ودشن مواطنون حملة إلكترونية لمساعدة الزوجين على إعادة المشروع مجددا.

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