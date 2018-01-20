السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

عملية عسكرية ليبية ضد عصابات سودانية

حركات التمرد المسلحة التشادية والسودانية تتخذ من الصحراء الليبية مقرا لها.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(4)]

'غضب الصحراء'

الكفرة (ليبيا) - أطلق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية باسم “غضب الصحراء” ضد مسلحي “حركة العدل والمساواة”، المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الخميس عن قائد المنطقة العسكرية الكفرة (جنوب شرق) اللواء المبروك الغزوي.

وقال الغزوي إنه “بعد إبلاغنا باشتباك الدورية التابعة للكتيبة 106، وتصفية 6 عسكريين منها تم إرسال عدة دوريات في اتجاهات مختلفة”.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الدوريات “منع عصابات حركة العدل والمساواة، التي تقوم بالحرابة (قطع الطريق) في الصحراء من الانسحاب إلى داخل الأراضي السودانية”.

ولفت الغزوي إلى أن “العملية العسكرية سميت بغضب الصحراء”.

وقبل أيام نشر نشطاء ليبيون على موقع فيسبوك صورا لست جثث من جنود الكتيبة 106 التابعة للجيش الوطني الليبي، التي كانت تتجول في الصحراء، بينما صرح مسؤولون بمدينة الكفرة بأن الجنود الستة قتلوا علي أيدي مسلحين من حركة العدل والمساواة، التي تنتشر في تلك المنطقة من وقت إلى آخر.

وأشار البيان إلى قيام طائرات حربية تابعة للجيش متمركزة بقاعدة الكفرة الجوية، بتدمير آليات وقتل عناصر من “العدل والمساواة”. وأضاف “جار الآن استمرار عملية غضب الصحراء، وملاحقة العصابات إلى أن يتم القضاء عليها بالجنوب الشرقي للبلاد بشكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية على كافة إقليمها الجغرافي”.

وتتخذ حركات التمرد المسلحة التشادية والسودانية من الصحراء الليبية مقرا لها، وأعلنت قوات حفتر أكثر من مرة اشتباكها مع هذه الحركات، فيما أعلن المتحدث باسمها العميد أحمد المسماري قبل أشهر قصف طائراتهم لمسلحي جبهة “التوافق والبديل” التشادية على الحدود بين البلدين.

وتتهم ليبيا حركة العدل والمساواة السودانية بالمشاركة في عمليات الخطف والابتزاز للمواطنين والأجانب التي تحدث بمنطقة بحر الرمال الشاسعة جنوب شرق الجغبوب مقابل الحصول على الفدية، وكذلك بتورطها في عمليات تهريب السلاح والمخدرات والمواد البترولية، مستغلة حالة الفراغ الأمني الموجودة على الحدود السودانية – الليبية.

ويسيطر الجيش الليبي على جزء من الجنوب في ما يقع جزء آخر تحت نفوذ قبائل التبو والطوارق وبعض القبائل العربية كأولاد سليمان والقذاذفة.

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