السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

أتش.بي تعزز أجهزة اللابتوب بمزايا الشحن السريع والتعرف على الوجوه

شركة أتش.بي تزود الجهاز الجديد بخاصية الشحن السريع ومزايا كثيرة أخرى بينها التعرف على الوجه.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(10)]

جهاز بتكنولوجيات جديدة

كاليفورنيا – التحقت شركة أتش.بي الأميركية أمس بسباق شركات التكنولوجيا الكبرى نحو الشريحة العليا من أجهزة الكومبيوتر المحمولة (لاب توب) بالكشف عن جهاز “سبكتر اكس 360-15”.

ويكشف السعر الذي وضعته أتش.بي للجهاز الجديد عند 1299 دولارا موقع الجهـاز في خارطة السوق، وحجم المزايا التي تضمنها من أحدث الابتكارات التكنولوجية مثـل الوضوح الفـائق وتقنيـة الشحـن السريع.

وقالت شركة إتـش.بي إن زر التشغيـل في جهاز “سبكتر اكس 360-15” الجديد يتضمن مستشعـر بصمـة الأصابـع، إضـافة إلى تـوافر كاميـرا تعمـل بالأشعة تحـت الحمـراء لتشغيـل وظيفة التعرف على الوجه “ويندوز هالو”.

وأضافت الشركة أن الجهاز مزود بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندو 10 وشاشة فائقة الوضوح “4 كي” تستند إلى تقنية “آي.بي.أس” يبلغ قطرها 15.6 بوصة تعمل باللمس، ويمكن طي الشاشة ودورانها بشكل تام على زوايا 360 درجة ليتحول إلى جهاز لوحي عملاق.

وأوضحت الشركة الأميركية أن اللاب توب الجديد يشتمل على معالجات إنتل من الجيل الثامن “آي كور 8” مع إمكانية الاختيار بين بطاقات الرسوم “راندم آر.اكس فيغا أم” أو “جيفورس أم.اكس 150”.

وركزت حملة ترويج أتش.بي للجهاز الجديد من خلال فترة عمل البطارية دون حاجة إلى إعادة الشحن والتي قالت إنها تمتد لفترة 13.5 ساعة من التشغيل المتواصل. كما يمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال 30 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع.

ويبلغ وزن جهاز اللاب توب الجديد القابل للتحويل إلى جهاز لوحي كيلوغرامين وهو مزود بمنفذ “ثندربولت 3” ولوحة أرقام مدمجة.

وشهدت سوق أجهزة اللاب توب تراجعا في السنوات الماضية بالتزامن مع اتساع حصة الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تستطيع القيام بمعظم وظائف اللاب توب وتقدم مزايا إضافية.

لكن أجهزة اللاب توب بدأت تستعيد مكانتها في الأشهر الأخيرة مع طرح أجهزة فائقة القوة من قبل الكثير من الشركات مثل أبل ومايكروسوفت، اللتين أشعلتا المنافسة في الشريحة العليا من أجهزة الكومبيوتر الشخصي بإضافة الكثيرة من القوة والمزايا الجديدة.

وكشفت شركة لينوفو الصينية هذا الأسبوع جهاز لاب توب من سلسلة اللاب توب “ثنك باد اكس 1” خلال فعاليات معرض “سي.إي.أس” للإلكترونيات الذي يقام حاليا في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وتضمن مواصفات عالية جديدة مثل ميكروفون المجال البعيد الذي يتيح إمكانية التحكم في الجهاز عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة المساعد الرقمي أمازون الكسا.

كما يمكن للمستخدم أيضا التحكم في الأجهزة المتوافقة في الشبكة المنزلية عن طريق الأوامر الصوتية أو إجراء المشتريات عن طريق منصات شركات الإنترنت العملاقة.

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