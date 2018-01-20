لكزس 'ليمتلس' في نقلة اختبارية لسيارات المستقبل

شركة لكزس: ليمتلس الاختبارية الجديدة تجمع بين معدلات الأداء العالية وأقصى معايير الراحة.

العرب

اقتراح لكزس لسيارات المستقبل الفاخرة

ديترويت (الولايات المتحدة) - كشفت لكزس خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات النقاب عن سيارتها الاختبارية أل.أف-1 ليمتلس، التي تمهد بها الطريق لموديل كروس أوفر جديد بعد أن تربعت آر.أكس 300 لأكثر من عقد على عرش هذه الفئة التي تنتجها الشركة.

وتقول العلامة الفاخرة التابعة لشركة تويوتا اليابانية إن السيارة الجديدة هي عبارة عن كتلة معدن واحدة تم تطويعها لتظهر بهذا التصميم الذي يكشف ملامح رؤيتها لمستقبل السيارات الفاخرة.

ويشير شعار لكزس الذي جاء باللون الأزرق على مقدمة السيارة إلى أنها مركبة هجينة تجمع بين عمل محرك بنزين ومحرك كهربائي. وهناك إمكانية أن تعتمد على الهيدروجين أيضا.

وأكدت الشركة أن سيارتها الاختبارية التي يبلغ طولها 5 أمتار وعرضها مترين، تجمع بين معدلات الأداء العالية وأقصى معايير الراحة.

وحصلت السيارة كروس أوفر على واجهة تضم شبكا مغزلي الشكل عملاقا يحافظ على هوية سيارات لكزس الجديدة ولكنه يطورها وينقلها إلى مرحلة أكثر مستقبلية وتحيط به مصابيح بتصميم متطور.

ويتميز شكل السيارة التي تستند إلى عجلات كبيرة قياس 22 بوصة، بشكل مميز لشبكة المبرد في مقدمة السيارة التي تطل منها مصابيح مستقبلية تعمل بتقنية “أل.إي.دي”.

وقام المصممون بتقليص عدد المفاتيح إلى أقصـى حد ممكـن في المقصورة الداخلية، التي تزخر بشاشات للتحكم الفـردي في مكيف الهواء وأنظمة الترفيه. وأتاحت الشركة خيـارات متعـددة لقـوة الـدفع، فالموديل الاختبـاري يمكـن أن يعتمـد على خليـة الـوقـود أو نظام الدفع الهجين أو محرك الاحتراق التقليدي أو حتى الدفع الكهربائي الخالص.

ومن أجل الراحة التامة، تقدم السيارة لقائدها خيار “تشوفير” للانتقال إلى القيادة الذاتية عن طريق التحكم الإلكتروني في التوجيه والمكابح ودواسة الوقود.