أمهات علقن أبناءهن

الكاتب الأردني مراد ساره يتناول اغتيال الفرح في سوريا، ويصوغ تغريبتها حد الغرق في دم الدمع.

العرب

أيام معلقة على كتف الوطن

عمّان – صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في عمّان كتاب “التغريبة السورية” للكاتب الأردني مراد ساره، يتناول فيه سوريا وجمالها، حزنها، تشريدها، تهديمها، واغتيال الفرح فيها، ويصوغ تغريبتها حد الغرق في دم الدمع، لكنه لا ينسى أن يستل خيوط الجمال من وسط هذا كله ليحني أصابع الأمهات الحزينات على فقد أبنائهن، وليواسي الصبايا اللواتي غادرهن الفرح حينما تركهن فرسانهن في طريقهم إلى الحرية والحياة، محاولا أن يبحث عن بصيص أمل يعيد لدمشق فستان بهائها وسط كل هذا الدمار والاغتراب.

ويقول مراد “كنت قريبا منها في ساعات الشدة، وسأبقى صديقا لها حتى النهاية، ولن أدعها تحزن لأن الحزن على الشهداء يطيل حبال التيه. سأدفن كل أسرارها في الأرض حتى يتسنى لي أن أحلف بترابها. حاولت أن أتلو على مسامعها أحاديث الفرح والحب، وأنشدها أغاني الحياة فتسلو وتتناسى، حاولت مرارا ولكني عبثا أحاول. كيف لكسير القلب أن يستمد السعادة من كوة مظلمة”.

وكتب الناشر والشاعر جهاد أبوحشيش كلمة على الغلاف الكتاب يقول فيها “التغريبة السورية، الأمهات اللاتي علقن أبناءهن على مقصلة الوقت ولم ينتهين إلى حضن البكاء، قدر ما حلمن بصباح أخضر يرسمن فيه أحلام صغارهن، الحبيبات اللاتي حفرن في عظم أمنياتهن قبورا ليدفن عشاقهن، يحملنهم إلى آخر الأرض لتظل الحياة خضراء كقلب سورية، الأولاد الذين اغتالتهم صواريخ العتمة فصرخوا باسم سوريا وهم يودعون أيامهم، هذه التغريبة هي أيامهم التي قتلتهم والتي تركوها معلّقة على كتف الوطن”.