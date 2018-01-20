أبرز تغريدات العرب: ربوا فتياتكم على مواجهة الحياة

AbdllahAlneaimi @
من أسوأ الطباع، وأقبحها، وأكثرها إيذاءً للمشاعر.. التبرع بنقل الإساءات التي لم تصل! هذا السلوك مؤذ، ويُشيع الضغينة!
Klam_56@
Klam_56@
تظاهر بأنك بخير
مهما عصفت بك الحياة
فالكتمان أجمل بكثير من شفقة الآخرين عليك.
observer_2012@
observer_2012@
لا تسمع بحيوانات تتحدث أو شجرة تتحرك من مكانها وتتحدث مع الناس، ثم تعود إلى مكانها إلا في أفلام الكرتون وكتب الصحاح.
nirgal_iq@
nirgal_iq@
المرأةُ علامةُ إعرابِ الرَّجُلِ،
ترفعهُ وتخفضهُ..
وتَجرُّه أحيانًا.
Hussainz9@
Hussainz9@
"يا أخي طحت من عيني"
على أساس مهمتي في الحياة
البقاء في عينك يا الطابق الـ163 في برج خليفة!
Kotob_Mo7ramah @
Kotob_Mo7ramah @
السنة والشيعة اتفقوا
في عقوبة الرجم
واختلفوا في الصلاة!
SamiraIbrahim4@
SamiraIbrahim4@
إمّا أن تُقاوم
وإما تظاهر بأنك تُقاوم،
لكن لا تنحن.
Mashari_al3yada@
Mashari_al3yada@
الشهادة
هي ورقة تثبتُ أنك متعلم
لكنها أبداً لا تثبتُ أنك تفهم.
heekma@
heekma@
من الخطأ أن تعامل البشر كلهم
بنفس الأسلوب، فالحذاء والتاج كلاهما يُلبس، لكن أحدهما تضعه على رأسك، والآخر تدوسه بأقدامك.
Almaeyuf @
Almaeyuf @
مما يحزنني في هذا المجتمع
هو تربية الفتاة على الضعف،
ربوا فتياتكم على مواجهة الحياة
ولو كانت بمفردها.
rabahaljafar@
rabahaljafar@
سألني صديق: هل من المعقول أن أعطي صوتي لمرشح يثبت في كل مرة أنه نصّاب؟!.
قلت له: أعطه حذاءك!.
#الانتخابات_العراقية
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الحساب الرسمي لمجلس النواب البحريني.