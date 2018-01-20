السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

أبرز تغريدات العرب: ربوا فتياتكم على مواجهة الحياة

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(19)]

AbdllahAlneaimi @

من أسوأ الطباع، وأقبحها، وأكثرها إيذاءً للمشاعر.. التبرع بنقل الإساءات التي لم تصل! هذا السلوك مؤذ، ويُشيع الضغينة!

Klam_56@

تظاهر بأنك بخير

مهما عصفت بك الحياة

فالكتمان أجمل بكثير من شفقة الآخرين عليك.

observer_2012@

لا تسمع بحيوانات تتحدث أو شجرة تتحرك من مكانها وتتحدث مع الناس، ثم تعود إلى مكانها إلا في أفلام الكرتون وكتب الصحاح.

nirgal_iq@

المرأةُ علامةُ إعرابِ الرَّجُلِ،

ترفعهُ وتخفضهُ..

وتَجرُّه أحيانًا.

Hussainz9@

"يا أخي طحت من عيني"

على أساس مهمتي في الحياة

البقاء في عينك يا الطابق الـ163 في برج خليفة!

Kotob_Mo7ramah @

السنة والشيعة اتفقوا

في عقوبة الرجم

واختلفوا في الصلاة!

SamiraIbrahim4@

إمّا أن تُقاوم

وإما تظاهر بأنك تُقاوم،

لكن لا تنحن.

Mashari_al3yada@

الشهادة

هي ورقة تثبتُ أنك متعلم

لكنها أبداً لا تثبتُ أنك تفهم.

heekma@

من الخطأ أن تعامل البشر كلهم

بنفس الأسلوب، فالحذاء والتاج كلاهما يُلبس، لكن أحدهما تضعه على رأسك، والآخر تدوسه بأقدامك.

Almaeyuf @

مما يحزنني في هذا المجتمع

هو تربية الفتاة على الضعف،

ربوا فتياتكم على مواجهة الحياة

ولو كانت بمفردها.

rabahaljafar@

سألني صديق: هل من المعقول أن أعطي صوتي لمرشح يثبت في كل مرة أنه نصّاب؟!.

قلت له: أعطه حذاءك!.

#الانتخابات_العراقية

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الحساب الرسمي لمجلس النواب البحريني.

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