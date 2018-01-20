السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

'عمر الشقي' جديد معتز شرباش

الكاتب معتز شرباش يصدر روايته الثالثة في مشروعه الأدبي تحمل عنوان 'عمر الشقي' وتدور حول فكرة أن كل شيء يحدث لسبب.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(15)]

كل شيء يحدث لسبب

القاهرة - صدرت حديثاً عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية “عمر الشقي” للكاتب معتز شرباش وهي الرواية الثالثة في مشروعه الأدبي.

اقتحام قسم شرطة يحدث اليوم، وحادثة انتحار غامضة تحدث غداً، يتسببان في جمع مصائر خمسة أشخاص ما كان لأي منهم أن يقابل الآخر، فقط، لينكشف سر غامض، بقي سِرًّا لسنوات طويلة، دون كشف.

تدور أحداث رواية عُمر الشقي، والتي يمكن أن يُنطق اسمها “عُمَر الشَقي”، أو “عُمْر الشَقيّ”، في القاهرة، حول فكرة أن كل شيء يحدث لسبب.

في جو مشحون لأحداث متداخلة تقودها الشخصيات يبين لنا الكاتب عبر سرده المتشابك أن ما قد تظنّه أنت مُجرد صُدفة، قد يكون ترتيبا من السماء، لتطبيق عدالة غابت، أو لكشف سِرّ انتهت مُدة صلاحية ستره.

:: اقرأ أيضاً

هل يمكن للكتابة أن تجعلنا سعداء؟

الصوفي الذي هزم أعداءه بالحكمة وشرع مبدأ وحدة الوجود

شخصيات تعيش في بيت للمتعة تفضح مأساة العراقيين

أحداث لا تعني سوى كاتبها لكن القارئ مجبر على التلصص

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

السيسي وعنان يعلنان ترشحهما للانتخابات الرئاسية في مصر

2018-01-20

بنس يبدأ جولته للشرق الأوسط وسط مقاطعة فلسطينية

2018-01-20

تركيا تقصف أهدافا كردية في عفرين

2018-01-20

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يوقف أنشطة الحكومة الأميركية

2018-01-20

تركيا تبدأ عملية عفرين بـ'قصف عبر الحدود'

yesterday 10:16:50

فرنسا تدعو إلى مراقبة دولية للهجمات بالغازات السامة

yesterday 06:26:02

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الرابع في جو من التوتر

yesterday 07:18:20

تنافس محموم مع اقتراب الانتخابات العراقية تخوضه تحالفات هشة

yesterday 08:05:21

واشنطن تشترط 'الإصلاح' على أونروا لصرف المساعدات

yesterday 08:42:15

أنفاق غزة تضع المواجهة مع إسرائيل في 'مرحلة اللا سلم واللا حرب'

yesterday 09:29:18

:: اختيارات المحرر

ارتفاع درجات حرارة الأرض يقلل من فرص عيش الإنسان فوقها

بريطانيا تشن الحرب على النفايات البلاستيكية

غرفة نوم الملك فاروق المختفية تظهر في أميركا

عمال نظافة أتراك يحولون مصنعا إلى مكتبة كبيرة

القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة

كيت موس في عرض أزياء للرجال

سيارات غوغل المتجولة تدرس المجتمع

ورق الحائط في 2018 أكثر جاذبية وتنوعا

الزواج العرفي يبدأ بنزوة وينتهي بورطة أمام القانون

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا