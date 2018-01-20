'عمر الشقي' جديد معتز شرباش

الكاتب معتز شرباش يصدر روايته الثالثة في مشروعه الأدبي تحمل عنوان 'عمر الشقي' وتدور حول فكرة أن كل شيء يحدث لسبب.

العرب

كل شيء يحدث لسبب

القاهرة - صدرت حديثاً عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية “عمر الشقي” للكاتب معتز شرباش وهي الرواية الثالثة في مشروعه الأدبي.

اقتحام قسم شرطة يحدث اليوم، وحادثة انتحار غامضة تحدث غداً، يتسببان في جمع مصائر خمسة أشخاص ما كان لأي منهم أن يقابل الآخر، فقط، لينكشف سر غامض، بقي سِرًّا لسنوات طويلة، دون كشف.

تدور أحداث رواية عُمر الشقي، والتي يمكن أن يُنطق اسمها “عُمَر الشَقي”، أو “عُمْر الشَقيّ”، في القاهرة، حول فكرة أن كل شيء يحدث لسبب.

في جو مشحون لأحداث متداخلة تقودها الشخصيات يبين لنا الكاتب عبر سرده المتشابك أن ما قد تظنّه أنت مُجرد صُدفة، قد يكون ترتيبا من السماء، لتطبيق عدالة غابت، أو لكشف سِرّ انتهت مُدة صلاحية ستره.