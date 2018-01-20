متفرقات: انطلاقة جيدة لإيدموند

اللجنة الأولمبية الدولية تفحص أكثر من 14 ألف عينة للمنشطات قبل الأولمبياد الشتوي في بيونغتشانغ.

العرب

تأهل إلى الدور الرابع

◄ أنعش كايل إيدموند آمال الجماهير البريطانية، وعوضهم عن غياب النجم آندي موراي عن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث واصل إيدموند انطلاقته وتأهل إلى الدور الرابع الجمعة إثر انتصار مثير في الدور الثالث. وصعد إيدموند، المصنف 49 عالميّا، إلى دور الستة عشر لبطولة أستراليا للمرة الأولى في مسيرته بالفوز على الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي. وفي غياب موراي، استطاع إيدموند خطف الأنظار بشكل كبير إثر الفوز بمباراة ماراثونية في ظل حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في ملبورن لليوم الثاني على التوالي.

◄ قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه تم فحص أكثر من 14 ألف عينة للمنشطات قبل الأولمبياد الشتوي في بيونغتشانغ الشهر المقبل ضمن جهود حماية الرياضيين الشرفاء. وأجرت وحدة مكافحة المنشطات قبل الأولمبياد اختبارات على أكثر من ستة آلاف رياضي من 61 دولة وذلك بالتعاون مع الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المشاركة في الأولمبياد الشتوي. وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن نسبة الاختبارات زادت بمعدل 70 في المئة بين أبريل وديسمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016.

◄ استعاد كليفلاند كافاليرز توازنه بعد أربع هزائم متتالية وحقق انتصارا صعبا على أورلاندو ماجيك 104-103، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل إيسايا توماس 21 نقطة وأضاف النجم ليبرون جيمس 16 نقطة ليرفع كافاليرز، وصيف بطل الموسم الماضي، عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 27 مقابل 17 هزيمة. وعلى الجانب الآخر، سجل إيلفريد بايتون 19 نقطة وأضاف آرون جوردون 17 نقطة لأورلاندو ماجيك، لكن الفريق مني بالهزيمة الثانية والثلاثين له في الموسم مقابل 13 انتصارا وسقط بوسطن سلتيكس على ملعبه، أمام فيلادلفيا سيفنتي.