السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

كراوتش على رادار تشيلسي

42 مباراة دولية خاضها كراوتش وسجل أربعة أهداف في 21 مباراة لعبها مع ستوك سيتي.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(23)]

كراوتش قريبا في تشيلسي

لندن - ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيلسي، حامل لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، يفكر في الاستعانة بالمهاجم المخضرم بيتر كراوتش في فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة من ستوك سيتي.

ويسعى تشيلسي من خلال ضم الدولي السابق الذي يحتفل بميلاده السابع والثلاثين في 30 يناير الحالي، إلى تأمين بديل للإسباني ألفارو موراتا في حال إصابة الأخير أو إيقافه، وذلك في ظل توجه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى السماح للبلجيكي ميتشي باتشواي بالرحيل عن النادي اللندني.

وسعى كونتي في بادئ الأمر إلى الحصول على خدمات مهاجم وست هام اندي كارول، لكن رغبته اصطدمت بإصابة الأخير في كاحله وإمكانية غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم. وذكرت صحف بريطانية أن اهتمام كونتي تحول الآن نحو كراوتش الذي خاض 42 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف في 21 مباراة خاضها مع ستوك سيتي هذا الموسم.

ويفضل تشيلسي أن يستعير كراوتش الذي كان من صبية ملتقطي الكرات في ملعب “ستانفورد بريدج” ومن مشجعي النادي اللندني، علما بأن المهاجم العملاق مدد في نوفمبر عقده مع ستوك سيتي لعام آخر مع خيار عام إضافي.

ويدافع كراوتش عن ألوان ستوك سيتي منذ 2011 بعدما انتقل إليه من توتنهام حيث لعب من 2009 حتى 2011، وقد مر بأكثر من 10 أندية منذ أن بدأ مشواره مع توتنهام بالذات عام 1998، بينها ليفربول (2005 حتى 2008).

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