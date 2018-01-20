السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

مبولحي يستفيد من قرار الاتحاد السعودي

حارس المرمى رايس مبولحي سيكون خامس الحراس المنضمين إلى الدوري السعودي منذ سماح الاتحاد السعودي لفرق المسابقة بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(22)]

مغامرة جديدة في الدوري السعودي

الرياض- يستعد حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي لخوض مغامرة جديدة في مشواره، بالانضمام إلى صفوف الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع نادي رين الفرنسي.

وبذلك يصبح مبولحي خامس الحراس المنضمين إلى الدوري السعودي للمحترفين منذ سماح الاتحاد السعودي لكرة القدم في يونيو 2017 لفرق المسابقة بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب هذا الموسم، بعد غياب دام 25 عاما.

وسبق الحارس الجزائري الدولي المصري عصام الحضري المنضم إلى التعاون، بالإضافة إلى العُماني علي الحبسي مع الهلال والتونسي فاروق بن مصطفى مع الشباب والجزائري عزالدين دوخة مع أحد.

ولعب مبولحي لـ12 ناديا طوال مسيرته، في بلغاريا وأميركا وفرنسا وتركيا واليابان واليونان وروسيا وأسكتلندا، كما مثل المنتخب الجزائري في أكثر من 50 مباراة دولية، وكان أحد نجومه في مونديال 2014.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي رسميا ضم حارس المرمى الجزائري المخضرم مبولحي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التجديد لموسم آخر. ونشر النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي تويتر، صورا لتوقيع العقود مع الحارس الجزائري وكذلك خضوعه للفحص الطبي قبل التوقيع.

وجاء التعاقد مع مبولحي بعد فسخ التعاقد مع الأردني أحمد عبدالستار بالتراضي. ولا يلعب مبولحي (31 عاما) لأي ناد منذ فسخ عقده مع رين الفرنسي في نوفمبر الماضي. وقد سبق أن تألق مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا وساعده في التأهل حينذاك كما تألق خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأبدى الحارس الجزائري سعادته باللعب لفريقه الجديد، مشيرا إلى أن الأندية السعودية باتت أقوى من قبل. وقال مبولحي “المفاوضات مع الاتفاق استمرت لفترة، وأخيرا تُوجت بالتوقيع، وأشعر بسعادة بالغة لذلك.. جاهز لهذا التحدي الجديد ولعب المباريات مباشرة وأتطلع إلى مقابلة زملائي الجدد في الفريق”.

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