بن غليطة يدعو إلى إنجاح السوبر الإماراتي

مباراة السوبر تعتبر بمثابة فرصة لتأكيد تميز الجزيرة، بعد أن قدم مستويات مميزة وأظهر الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

العرب

قمة كروية بامتياز

دبي- دعا مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الجماهير الإماراتية إلى التواجد في مباراة الوحدة والجزيرة، السبت، بكأس سوبر الخليج العربي في ملعب بني ياس، لإنجاح هذه القمة الكروية.

وثمن بن غليطة تسمية كأس السوبر الخليج العربي، للموسم الرياضي 2017-2018، بـ”عام زايد”، مؤكدا أن مثل هذه التسمية تهدف إلى تعزيز مكانة المغفور له في قلوب الجميع، خاصة الشباب، وتخليدا لإرثه عبر مثل هذه المبادرات التي تتوافق مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة.

كما أشاد برعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس الفخري لاتحاد الكرة لسوبر الخليج العربي، مشيرا إلى أنها تجسد دعمه المستمر واللامحدود لكرة القدم الإماراتية واهتمامه بتوفير مختلف عناصر النجاح والتميز.

وأعرب لاعبا الجزيرة الإماراتي عن ثقتهما بقدرات الفريق، قبل لقاء الوحدة في كأس سوبر الخليج العربي. وقال فارس جمعة مدافع الجزيرة في تصريحات صحافية، إن حظوظ الفريقين متساوية بصرف النظر عن مركز كل فريق في دوري الخليج العربي.

وأشاد بالوحدة، مشيرا إلى أنه فريق قوي ومنظم ويلعب كرة قدم حديثة، ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارات الفنية العالية. واعترف فارس بقوة خط هجوم الوحدة، مشددا على ضرورة الأداء بتركيز وقوة، من أجل إيقاف خطورته، وبذل كل الجهد الممكن لتحقيق اللقب.

وتمنى أن يدخل فريقه المباراة بصفوف مكتملة، بعد عودة اللاعبين المصابين ووصول كل العناصر إلى الجاهزية البدنية المطلوبة. وبدوره، اعتبر البرازيلي رومارينهو مهاجم الجزيرة، مباراة السوبر بمثابة فرصة لتأكيد تميز فريقه، بعد أن قدم مستويات مميزة وأظهر الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.