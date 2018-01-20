ورق الحائط في 2018 أكثر جاذبية وتنوعا

موضة ورق الحائط تخطف الأنظار هذا العام، حيث تتميز بتصاميم مجسمة ذات التأثير ثلاثي الأبعاد تبدو كما لو كانت حقيقيقة.

العرب

تنوع وجاذبية

كولن (ألمانيا)- تتسم موضة ورق الحائط في 2018 بالتنوع والجاذبية؛ حيث يطل ورق الحائط هذا العام بتصاميم مجسمة وألوان دافئة ليضفي على الغرفة لمسة أناقة تخطف الأنظار.

وأوضحت كارستن برانت، المديرة التنفيذية لمعهد ورق الحائط الألماني، أن ورق الحائط لا يغطي كل جدران الغرفة هذا العام، بل يكسو حائطا واحدا أو ركنا معينا فحسب، فعلى سبيل المثال يزين ورق الحائط نطاق المائدة فقط ليكون محطا للأنظار في غرفة المعيشة.

وأضافت برانت أن ورق الحائط يزهو بالألوان الدافئة ليشيع أجواء الراحة في الغرفة، مثل درجات الأحمر والتيراكوتا، بالإضافة إلى درجات الأخضر والأزرق، التي تُشيع أجواء الطبيعة في أرجاء المنزل.

كما يخطف ورق الحائط الأنظار إليه بتصاميمه المجسمة ذات التأثير ثلاثي الأبعاد؛ حيث يزدان الورق بخطوط متلألئة أو تأثيرات ميتالك عاكسة وبرّاقة. ويتألق ورق الحائط أيضا بالصور، خاصة في المطبخ، مثل صور الليمون الطازج وحبوب القهوة والأعشاب.

وفي غرفة المعيشة يطل ورق الحائط بتصاميم تبدو كما لو كانت حقيقية، مثل رف كتب أو رف مصنع عتيق أو خزانة صيدلية عتيقة أو جدار من القرميد.