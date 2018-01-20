السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

ورق الحائط في 2018 أكثر جاذبية وتنوعا

موضة ورق الحائط تخطف الأنظار هذا العام، حيث تتميز بتصاميم مجسمة ذات التأثير ثلاثي الأبعاد تبدو كما لو كانت حقيقيقة.

العرب  [نُشر في 2018/01/20، العدد: 10875، ص(21)]

تنوع وجاذبية

كولن (ألمانيا)- تتسم موضة ورق الحائط في 2018 بالتنوع والجاذبية؛ حيث يطل ورق الحائط هذا العام بتصاميم مجسمة وألوان دافئة ليضفي على الغرفة لمسة أناقة تخطف الأنظار.

وأوضحت كارستن برانت، المديرة التنفيذية لمعهد ورق الحائط الألماني، أن ورق الحائط لا يغطي كل جدران الغرفة هذا العام، بل يكسو حائطا واحدا أو ركنا معينا فحسب، فعلى سبيل المثال يزين ورق الحائط نطاق المائدة فقط ليكون محطا للأنظار في غرفة المعيشة.

وأضافت برانت أن ورق الحائط يزهو بالألوان الدافئة ليشيع أجواء الراحة في الغرفة، مثل درجات الأحمر والتيراكوتا، بالإضافة إلى درجات الأخضر والأزرق، التي تُشيع أجواء الطبيعة في أرجاء المنزل.

كما يخطف ورق الحائط الأنظار إليه بتصاميمه المجسمة ذات التأثير ثلاثي الأبعاد؛ حيث يزدان الورق بخطوط متلألئة أو تأثيرات ميتالك عاكسة وبرّاقة. ويتألق ورق الحائط أيضا بالصور، خاصة في المطبخ، مثل صور الليمون الطازج وحبوب القهوة والأعشاب.

وفي غرفة المعيشة يطل ورق الحائط بتصاميم تبدو كما لو كانت حقيقية، مثل رف كتب أو رف مصنع عتيق أو خزانة صيدلية عتيقة أو جدار من القرميد.

:: اقرأ أيضاً

الزواج العرفي يبدأ بنزوة وينتهي بورطة أمام القانون

عداوة الأشقاء شجرة كراهية يضع بذرتها الآباء

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

السيسي وعنان يعلنان ترشحهما للانتخابات الرئاسية في مصر

2018-01-20

بنس يبدأ جولته للشرق الأوسط وسط مقاطعة فلسطينية

2018-01-20

تركيا تقصف أهدافا كردية في عفرين

2018-01-20

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يوقف أنشطة الحكومة الأميركية

2018-01-20

تركيا تبدأ عملية عفرين بـ'قصف عبر الحدود'

yesterday 10:16:50

فرنسا تدعو إلى مراقبة دولية للهجمات بالغازات السامة

yesterday 06:26:02

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الرابع في جو من التوتر

yesterday 07:18:20

تنافس محموم مع اقتراب الانتخابات العراقية تخوضه تحالفات هشة

yesterday 08:05:21

واشنطن تشترط 'الإصلاح' على أونروا لصرف المساعدات

yesterday 08:42:15

أنفاق غزة تضع المواجهة مع إسرائيل في 'مرحلة اللا سلم واللا حرب'

yesterday 09:29:18

:: اختيارات المحرر

ارتفاع درجات حرارة الأرض يقلل من فرص عيش الإنسان فوقها

بريطانيا تشن الحرب على النفايات البلاستيكية

غرفة نوم الملك فاروق المختفية تظهر في أميركا

عمال نظافة أتراك يحولون مصنعا إلى مكتبة كبيرة

القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة

كيت موس في عرض أزياء للرجال

سيارات غوغل المتجولة تدرس المجتمع

ورق الحائط في 2018 أكثر جاذبية وتنوعا

الزواج العرفي يبدأ بنزوة وينتهي بورطة أمام القانون

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا