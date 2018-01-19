السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

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السبت 20 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10875

لبنان يكشف عن عملية نوعية للقبض على قيادي بداعش

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يكشف عن عملية استثنائية جرت في لبنان منذ أشهر ألقي القبض خلالها على قيادي في داعش وجنبت البلاد العديد من العمليات الإرهابية.

العرب  [نُشر في 2018/01/19]

مؤتمر للكشف عن عملية نوعية

بيروت - أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن لبنان آمن، وكشف عن عملية نوعية تمّ خلالها القبض على القيادي في “داعش” أبو جعفر العراقي وتمّ تشغيله لمدّة خمسة أشهر لصالح شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، ما جنّبّ لبنان العديد من العمليات الإرهابية.

وقال المشنوق، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن “عملية استثنائية جرت في لبنان منذ أشهر على أعلى مستوى ممكن أن يقوم به جهاز معلوماتي ليس فقط في لبنان، بل ربما في العالم العربي”.

وأشار إلى أنه “في شهر يونيو من عام 2017 ألقي القبض على أبو جعفر العراقي وهو قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي اللبنانية، ولكن الاستثناء الذي حصل أنه بعد إلقاء القبض عليه تم تشغيله من قبل شعبة المعلومات لـ5 أشهر من دون أن تعرف قيادة التنظيم أنه مسجون وتم استئجار منزل له مجهز بأجهزة الرقابة وتم كشف كل العمليات التي من الممكن أن تحصل خلال خمسة أشهر ولم يشعر التنظيم ولا عائلته أنه كان موقوفاً”.

وأكّد المشنوق أن “الإعلان عن عملية “لبنان الآمن” هو للتأكيد على استقرار الوضع الأمني للبنانيين ولكلّ العرب ولكلّ من يريد أن يزور لبنان بأنّ الوضع ممسوك”.

وأشار إلى أن “الوضع ممسوك بأعلى درجة احتراف متوفرة في العالم العربي وليس فقط في لبنان من قبل الأجهزة الاستخبارية ولا سيما شعبة المعلومات”.

وتم خلال المؤتمر عرض فيديو لقوى الأمن الداخلي كشف عن معلومات أمنية كانت تحضّر.

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