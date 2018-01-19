الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

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الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

واشنطن تشترط 'الإصلاح' على أونروا لصرف المساعدات

الولايات المتحدة تتعلل بعدم صرف المساعدات التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولارا للأنروا بأنها كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة وليست ضمانة مكفولة.

العرب  [نُشر في 2018/01/19]

المساعدات مقابل المفاوضات

واشنطن- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار برنامج النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تقوده وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الثلاثاء أن واشنطن ستعلق مبلغا آخر قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تساعد الفلسطينيين قائلة إن على (أونروا) إجراء إصلاحات لم تحددها.

ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت أن يكون تعليق مبلغ الخمسة وستين مليون دولار هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترامب الشهر الماضي اعتزامه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وكان المراقب المالي لوزارة الخارجية الأميركية إريك هيمبري قد تعهد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بتقديم 45 مليون دولار في إطار برنامج النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في الرسالة "تعتزم الولايات المتحدة إتاحة هذا التمويل للأونروا في أوائل 2018، سيُرسل خطاب إضافي وحزمة إسهامات لتأكيد هذه المساهمة بحلول أوائل يناير 2018 أو قبل ذلك".

وقالت ناورت الخميس في إفادة اعتيادية بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أوضحت للأونروا أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة في "التوقع والاستشراف" وليست ضمانة مكفولة.

وأضافت "في الوقت الحالي، لن نقدم هذا. لكن ذلك لا يعني، وأود أن أؤكد، لا يعني أننا لن نقدمه في المستقبل".

وكررت وجهة نظر الولايات المتحدة وهي أن الأونروا تحتاج إلى إصلاحات قائلة إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها زاد كثيرا عما كان عليه سابقا وإنه يجب أن "يزيد المال الذي تقدمه الدول الأخرى أيضا حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين".

وأضافت "نطلب من الدول أن تفعل المزيد، ونحن لا نعتقد أساسا أن لزاما علينا أن نكون المانح الرئيسي لكل منظمة في العالم". وعلى الرغم من القرار المتعلق بتعهد المساعدات الغذائية قالت ناورت "نحن الدولة الأكثر سخاء على الكوكب، وسنظل".

وكان ترامب قد قال في تدوينة على تويتر في الثاني من يناير إن الولايات المتحدة تمنح الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام". وأضاف "هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل.

وتابع "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟".

ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب بعض الأموال إلى زيادة صعوبة استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ويلحق مزيدا من الضرر بثقة العرب في قدرة الولايات المتحدة على أداء دور الوسيط النزيه.

وانهارت آخر محادثات بين الطرفين عام 2014 لأسباب منها اعتراض إسرائيل على محاولة التوصل لاتفاق وحدة بين حركتي فتح وحماس ومنها البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها ولعوامل أخرى.

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