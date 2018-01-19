الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

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الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

روبوت يجد علاجا للملاريا في معجون الأسنان

بحث شارك فيه عالم آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يكشف أنه يمكن تطوير مكون شائع في معجون الأسنان لمكافحة سلالات الملاريا المقاومة للعقاقير.

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(24)]

مادة التريكلوسان يمكنها إيقاف نمو طفيليات الملاريا

لندن – كشف بحث شارك فيه عالم آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي أنه يمكن تطوير مكون شائع في معجون الأسنان لمكافحة سلالات الملاريا المقاومة للعقاقير.

واستخدم علماء من جامعة كمبريدج البريطانية في هذه الدراسة العالم الآلي لإجراء فحص يشمل الملايين من الاختبارات الكيمياوية والجينية والدوائية. وقالوا إن مادة التريكلوسان التي تدخل في تركيبة معاجين الأسنان أظهرت قدرة على إيقاف انتشار الملاريا في مرحلتين حرجتين في الكبد والدم.

وقال ستيف أوليفر من قسم الكيمياء الحيوية في جامعة كمبريدج إن البحث عن علاجات جديدة أصبح ضرورة ملحة. وشارك أوليفر في قيادة الباحثين مع إليزابيث بيلزلاند.

ويعرف العلماء من قبل أن مادة التريكلوسان يمكنها إيقاف نمو طفيليات الملاريا في مرحلة الإصابة في الدم من خلال تثبيط عمل إنزيم يعرف باسم “إنويل ريدوكتاس”. وفي معجون الأسنان تساعد هذه المادة في منع تراكم البكتيريا على الأسنان

ووجد فريق بيلزلاند خلال الدراسة أن مادة التريكلوسان تثبط أيضا عمل إنزيم مختلف تماما في طفيليات الملاريا يعرف باسم “دي.إتش.اف.آر”.

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